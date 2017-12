Cabello: Foro Penal anda cobrándoles a los liberados

ND / 27 dic 2017.- El constituyente Diosdado Cabello aclaró este miércoles que la ONG, Foro Penal, no tiene nada que ver con las liberaciones de los “presos políticos” ocurridas la noche del 23 de diciembre, sino más bien se trató -dijo- de una decisión absoluta de la Asamblea Nacional Constituyente. “Las personas que están liberando…Si usted tiene una persona, un familiar, que fue liberado, usted no le debe nada al Foro Penal. No tiene que pagarle a esa gente, eso fue una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí ni una ong ni ningún abogado escuálido tiene que ver. Ahora anda un tal Alfredo Romero diciendo que le deben dos mil dólares, si usted quiere, páguele”, dijo Cabello en su programa Con El Mazo Dando.

Resaltó que las personas detenidas “por actos terroristas” fueron liberadas gracias a la Comisión de la Verdad.

“Allá fueron entrevistados, juraron que no lo volverían a hacer más nunca”, aseguró.

Cabello también hizo énfasis sobre la persona que, presuntamente, tenía intenciones de “asesinar” a su hija, Daniela Cabello, y que resultó estar en la lista de los 80 liberados.

“Ahora y que estaba presa una muchacha porque me insultó. No señor, no. Ella estaba presa porque le ofreció a Pérez Venta 500 mil dólares para asesinar a mi hija, Danielita”, recalcó el Constituyente.

“Ahora, es un insulto que a uno le maten a su hijo. El de la política soy yo”, sostuvo Cabello.

