Cabello: Estamos esperando que en un rato la derecha salga a cantar fraude

ND / 10 nov 2017.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, precisó este domingo que la oposición cantará fraude del proceso electoral y, a su vez, dijo que desde el Psuv están felices por los resultados obtenidos el día de hoy.

“Hemos recibido a los largo del día de hoy excelentes noticias (…) La gente participando activamente, como debe ser. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuevamente cumpliendo con el rol de garantizar la paz y la tranquilidad, y sobre todo otra vez el pueblo en una demostración cívica”, dijo Cabello en rueda de prensa.

Y siguió: “Hoy estamos de fiesta y en verdad nosotros estamos muy alegres desde las fuerzas revolucionarias, desde el Psuv, partido invicto, campeón (…) Los que estuvimos en la calle vimos a ese pueblo que no se va a rendir bajo ninguna circunstancia, lo ha demostrado una y otra vez”.

Cabello aseguró que “para la derecha son sorpresas. Nosotros estamos esperando que en un rato salgan ellos a cantar fraude. Nosotros podemos decir desde este momento que podemos salir a cantar victoria, victoria por la alegría, por la paz, por la participación”, sostuvo.

Destacó que esta elección tuvo una característica y es que se votó muy rápido. “Nuestros números, cada punto tricolor en todo el territorio nacional nos habla de una participación extraordinaria para este tipo de evento, una participación que nos dice mucho de la conciencia de nuestro pueblo. No así pudiéramos nosotros pensar en algunos sectores tradicionalmente ganados por la derecha venezolana de la baja participación, desmotivados, no hay objetivo, no hay un proyecto, no hay un líder que los pueda guiar”, puntualizó.

“Hoy nosotros agradecemos a nuestro pueblo, al CNE cumpliendo extraordinariamente la tarea encomendada (…) (Tenemos) para estar alegres todas las razones del mundo”, sostuvo.

Dijo que apenas el CNE dé los resultados estarán los dirigentes del chavismo celebrando en la Plaza Bolívar de Caracas. “Ojalá la derecha entendiera que este pueblo está apostando a la paz. Cuando sale una cantidad de venezolanos como los que hoy salieron a votar están votando por la paz de este país. No vamos a aceptar nada que no venga de nuestra Constitución y no le vamos a complacer capricho de ningún tipo a la derecha venezolana”, enfatizó.

vaya al foro

Etiquetas: Diosdado Cabello | elecciones municipales | fraude