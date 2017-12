Cabello: No habrá cambios en el CNE ni liberación de presos

ND / 15 dic 2017.- El constituyente Diosdado Cabello adelantó este viernes que el oficialismo no está de acuerdo con cambiar el Consejo Nacional Electoral ni con la liberación de “políticos presos”.“Aquí va a haber elecciones presidenciales con el mismo CNE, aquí no se va a cambiar nada, eso es constitucional, con el mismo REP, con los mismos centros de votación y la misma fuerza armada; no hay ningún tipo de cambios”, dijo Cabello.

De igual manera adelantó que no habrá liberación de los denominados presos políticos. “No le corresponde al presidente Maduro liberar a un detenido por quemar personas vivas”, agregó.

Con información de El Carabobeño

