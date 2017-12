Benigno Alarcón: El mapa político no tiene nada que ver con los resultados

ND / 12 nov 2017.- El director de Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón, precisó este martes que los resultados de las dos últimas elecciones no quieren decir que el Gobierno se haya fortalecido, sino que son a causa de los mecanismos de control del Gobierno y actuaciones de ambos bandos que han hecho que la gente pierda fe en el voto.

“Los resultados de las últimas dos elecciones, de la regional y municipal, pueden llamar a malas interpretaciones. Yo creo que mucha gente hoy puede sentirse, no sin razón, posiblemente descorazonada, desilusionada, con la posibilidad de una solución mucho más lejos y básicamente porque estos resultados, entre otras cosas, lo que buscan es generar ese ambiente. El Gobierno ha trabajado esto creo que con mucha disciplina y con una estrategia muy clara, justamente para lograr el efecto de que todos sintamos que un cambio político está cada vez más lejos de nuestras manos”, manifestó en La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR.

En ese sentido, dijo que vale la pena una aclaratoria: “El mapa político de Venezuela no tiene nada que ver con el mapa de los resultados electorales”.

“La gente puede pensar que el Gobierno se ha recuperado, que hoy es más fuerte que nunca, pero la realidad del asunto es que esas proporciones que teníamos a principio de año donde aproximadamente 70% a 75% de la gente no apoya al Gobierno y quiere un cambio hoy en día es básicamente el mismo. La diferencia es que el Gobierno ha conseguido mecanismos para movilizar a ese 20% a 25% de los electores, mecanismos que de alguna manera están relacionados con un control social estricto a través del carnet de la patria y explotar de manera inclusive hasta inmoral las necesidades de la gente, condicionando su posibilidad de comer o recibir medicinas a su lealtad política. Eso hace que ese 20% o 25% de electores se vean obligados a votar”, puntualizó.

Alarcón indicó que “la realidad del asunto es que aquí hay un estricto control social que busca explotar las necesidades de la gente y condicionar las ayudas que el Estado está obligado a dar a la lealtad política”.

Comentó que, por su parte, los partidos de oposición “no tienen ninguna posibilidad de obligar a nadie a hacer nada. Y en los partidos de oposición las opiniones se dividen entre quienes creen que una salida electoral es posible, que votar tiene sentido, mientras otros dicen exactamente lo contrario”, sostuvo.

A su juicio “es importante señalar que el mito de que dictadura no sale por voto no es cierto y la historia básicamente lo que nos enseña es que muchos procesos de transición se han dado por procesos electorales, y el Gobierno sabiendo eso justamente es que trata de deteriorar esas condiciones y dividir la opinión publica para que la gente no salga a ejercer el voto”.

vaya al foro

Etiquetas: Benigno Alarcón | mapa político