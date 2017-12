Asdrúbal Oliveros: El Gobierno se sentó a negociar por las sanciones

ND / 14 dic 2017.- El economista y miembro de la mesa técnica de la oposición en República Dominicana, Asdrúbal Oliveros, insistió este jueves en que las sanciones económicas impuestas por varios gobiernos extranjeros sobre Venezuela y Pdvsa, obligaron al Ejecutivo Nacional a sentarse en la mesa de negociación.“El acuerdo se va a hacer público una vez se firme (…) pero respecto al tema de las sanciones no puedes aspirar a que sean retiradas, ya que esa es una decisión unilateral del Estado, o del conjunto de estados que las impuso y cada Estado hace su propia evaluación, pero no puedes aspirar que esto último ocurra si el país no entra nuevamente en al camino de la democracia”, sostuvo.

Desde Primera Página por Globovisión, el también presidente de Econométrica explicó que “para el gobierno es una situación bien delicada y para mí es el motivo principal por el cual va a esta ronda de negociación”.

“De alguna manera está buscando que se llegue a un acuerdo, porque las sanciones le han complicado la dinámica en términos de pago al Estado, la situación de Pdvsa es bastante dramática, a muchas de las empresas mixtas y a la propia Pdvsa se le han cerrado cuentas, no pueden mover pagos, no pueden recibir pagos, la producción está cayendo de forma acelerada y recordemos que la industria petrolera sostiene el ingreso de dólares del país”, indicó.

Así pues, “el gobierno ha vendido la idea de que éste era un país que funcionaba de maravilla hasta agosto, las sanciones fueron impuestas casi todas ese mes, y eso es totalmente falso, los primeros síntomas llegaron en 2009, se aceleraron en 2012 y luego la inacción de del gobierno del presidente Maduro agravaron la situación, pues esa crisis se ha agravado a unos niveles inéditos para el país y para América Latina”.

“Tenemos una caída nunca vista, estamos hablando de una contracción en cuatro años de casi 40%, este año vamos a cerrar con una inflación probablemente del 2400 %, entonces no es el tema de las sanciones el que ha provocado esta debacle económica sino el mal diseño de políticas propias”, recalcó.

Más adelante también señaló que “esta reunión es importante porque ya de por sí la revisión del acuerdo por parte de las dos delegaciones está hecha, en la reunión anterior solo se dieron los puntos que se quieren tocar (…) y los cancilleres y colaboradores elaboraron dicho acuerdo, así que sí, la reunión de mañana es muy importante (…) nuestras expectativas son moderadas”.

