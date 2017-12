Alianza Nacional Constituyente: Solución a la crisis pasa por una consulta popular

ND / 24 dic 2017.- La Alianza Nacional Constituyente emitió este sábado un mensaje de Navidad en el que reitera su llamado a convocar a una consulta popular para decidir si la ANC “convocada inconstitucionalmente … debía o no seguir en funciones, y si debía o no convocarse una verdaderamente legítima (Asamblea Constituyente), de la cual nacería un Gobierno de Unión Nacional”.

A continuación el mensaje:

La Alianza Nacional Constituyente y su órgano consultivo, la Conferencia Superior Constituyente, desean enviar un mensaje de esperanza y paz a todos los venezolanos en estas Navidades del presente año.

Luego de un comienzo del año 2017 lleno de expectativas donde el venezolano común esperaba un vuelco en la ya grave situación económica del año 2016, el régimen que desgobierna a Venezuela profundizó su ruta de destrucción del aparato productivo y la economía del país, provocando la inflación más alta del planeta. Desesperados, los venezolanos salimos a las calles donde de nuevo la juventud venezolana pagó un tributo en vidas que confirmaron definitivamente para todo el mundo el corte autoritario y dictatorial de quienes conducen al país. Ya no queda dudas, dentro y fuera de Venezuela, de quien es el responsable de la ruina, crímenes y persecución en el país.

La Alianza Nacional Constituyente, fiel a una solución de la crisis que pase por la decisión constitucional, democrática, pacífica y electoral del pueblo venezolano, sugirió en el medio de las protestas en las calles una consulta popular para determinar la ruta de salida de este atolladero trágico en que se encontraba la Nación. Y fue así que el 16 de julio de 2017 el pueblo venezolano sentenció en abrumadora mayoría cuál era su mandato. Ese mandato fue ignorado, profundizándose como consecuencia la crisis del país.

Ignorar el mandato del pueblo no es una opción para nosotros. Desde la Alianza Nacional Constituyente, volvimos de nuevo a plantear la solución consultiva en nuestro comunicado del 28 de octubre de 2017, “La Solución reside en el Pueblo Soberano”, pero esta vez con garantías de cumplimiento por parte del régimen, poniendo en la decisión del pueblo soberano si la Asamblea Nacional Constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro debía o no seguir en funciones, y si debía o no convocarse una verdaderamente legítima, de la cual nacería un Gobierno de Unión Nacional como fue el mandato del pueblo el 16 de julio de 2017. Lamentablemente la respuesta ha sido una negociación repudiada por la mayoría de los venezolanos en República Dominicana.

A la finalización de este año lleno de violencia, hambre y desolación de nuestro maltratado país solo nos queda insistir en que es solo el pueblo quien debe tener la última palabra, en una consulta que deben necesariamente acatar los gobernantes. La solución de la crisis nunca saldrá de conciliábulos ni negociaciones a espaldas del pueblo venezolano.

La Alianza Nacional Constituyente seguirá trabajando el año 2018 por esta solución, porque estamos convencidos de que en ella se encuentra la respuesta que necesitan nuestros compatriotas para resolver los graves problemas que nos aquejan, enviando un mensaje de fe y esperanza en estas Navidades y Año Nuevo al pueblo, quien finalmente terminará imponiéndose sobre aquellos que lo han sometido y maltratado.

Reciban todos una Feliz Navidad 2017 y un mejor Año Nuevo 2018.

¡Saldremos adelante!

Enrique Colmenares Finol

Coordinador Nacional

Egildo Luján

Presidente de la Conferencia Superior Constituyente

