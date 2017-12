Alcaldes de Baruta y El Hatillo consultarán a los votantes si juramentarse ante la ANC

ND / 12 nov 2017.- Los alcaldes de Baruta y El Hatillo, Darwin González y Elías Sayegh, dejaron claro que de momento su intención no es subordinarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero indicaron que someterán el hecho a consulta a los ciudadanos.El alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, dijo en entrevista con Shirley Varnagy en el Circuito Onda que en la política hay que tener coherencia y recordó que ha abogado por el voto como el mecanismo para producir los cambios que necesitan los venezolanos ante la crisis.

“Yo no estoy de acuerdo y de hecho no lo voy a hacer. No hay una relación de subordinación entre una Asamblea Nacional Constituyente, que además nosotros consideramos ilegal e ilegítima, con respecto a una institución consagrada en la Constitución que son las alcaldías. Nosotros no vamos a ir a subordinarnos a nada”, sostuvo.

Aclaró, sin embargo, que “el mandato es defender al municipio y que no caiga en manos del oficialismo. Ese es el mandato que yo tengo y además lo vamos a consultar”, reiteró.

En se sentido, recordó que el artículo 70 de la Constitución establece que la efectuación de asambleas vinculantes o cabildos abiertos tiene un efecto de obligatoriedad sobre las decisiones que allí se produzcan.

“Nosotros claro que vamos a consultarlo otra vez a esos ciudadanos, a ese soberano para en este caso tomar esa decisión. Pero además no es una decisión nada más mía, es una decisión que debemos adoptar todos los alcaldes electos”, puntualizó.

Por su parte, Darwin González, alcalde de Baruta, indicó que según la información que maneja la ANC enviará una comisión a las sedes de las alcaldías que serán los encargados de juramentarlos. En su caso también comentó que la decisión la tomarán quienes lo eligieron como alcalde.

