(video) Periodistas liberados en Tocorón: Seguiremos haciendo nuestro trabajo

ND / 9 oct 2017.- Los periodistas Jesús Medina, Filippo Rossi y Roberto Di Matteo aseguraron este lunes que no las autoridades no le hicieron daño durante el tiempo que estuvieron detenidos en Tocorón, en Aragua.

“No nos hicieron daño y nos otorgaron la libertad plena. Como queremos seguir el trabajo y tenemos que estar aquí hasta el 15 no queremos decir ninguna declaración por nuestra integridad”, indicó Rossi.

Por su parte, Jesús Medina detalló que “nos quitaron los equipos pero es un proceso aparte con la Fiscalía para que no los devuelvan. Informar no es un delito seguiremos informando”.

Los comunicadores fueron detenidos el viernes cuando realizaban un trabajo de investigación de la cárcel de Tocorón.

vaya al foro

Etiquetas: detenidos | periodistas | Tocorón