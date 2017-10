(video) Denuncian despido masivo en la Alcaldía de Barquisimeto “por no ser chavistas”

ND / 5 oct 2017.- Marlyn de Abarca denunció este jueves que hubo un despido masivo de trabajadores en la alcaldía de Barquisimeto sólo “por no ser chavistas”.

“Es difícil porque hay compañeros que tienen hijos que dependen de este sueldo. Muchos optando por la decisión de irnos del país, otros por buscar trabajo que sabemos que es complicado. Toca salir adelante (…) Los venezolanos somos guerreros”.

Para Abarca esto es un tema político, por lo que no hay otra respuesta. “Por pensar diferente nos están botando, eso es todo lo que pasa que no aceptan que pensemos diferente, que no nos guste su manera de actuar. Que el país les quedó grande”.

Etiquetas: Alcaldía Iribarren | chavistas | despidos