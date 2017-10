Vicente Díaz: Vote en la tarjeta donde aparezca el candidato de la MUD

ND / 6 oct 2017.- El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, exhortó este viernes a los ciudadanos a votar por la tarjeta donde esté el candidato de la Unidad Democrática y no por la del partido de su preferencia. “No importa que partido seas, a lo mejor le tocará a un adeco votar en una tarjeta de Avanzada Progresista, sepa que ese mensaje debe transmitirlo boca a boca, informe a todo el mundo que pueda que tengan mucho cuidado y no vayan a votar por el partido que prefieren, sino donde aparezca la cara del candidato”, dijo en entrevista para Unión Radio.

Reiteró que todas las irregularidades que se han presentado para los comicios regionales, son “para favorecer al Ejecutivo”.

“El gobierno nacional a través de sus agentes, como lo son el TSJ y el CNE, impide el reemplazo de tarjetas de los candidatos para las elecciones que traerá votos nulos favoreciendo a sus candidatos, insisto, invitemos a la gente, no importa de qué partido sea, informe sobre quién es el candidato de su estado“, manifestó.

Antes de concluir, hizo el llamado a no dejar de sufragar, pues “hay muchas razones importantes a pesar de la crisis”.

Etiquetas: CNE | elecciones regionales | Vicente Díaz