Vicente Bello: El CNE está jugando a la obstrucción y a la abstención

ND / 3 sep 2017.- El representante de la MUD ante el CNE, Vicente Bello, reiteró este jueves que el Poder Electoral está jugando a obstruir el evento, promover la abstención, crear problemas en los partidos de oposición y reducir la oferta electoral con el detalle de la sustitución de candidatos y las trabajas que ha puesto en el camino a las regionales de octubre.

“El artículo 63 es muy claro (…) desde que inicia la postulación el sistema de sustitución de candidato debe quedar abierto hasta diez días antes de la elección. Si un candidato quiere ser cambiado simplemente porque la oposición quiera, porque fallezca, porque renuncie, tiene que ser sustituido inmediatamente y eso no se ha producido”, insistió.

Desde Primera Página por Globovisión, Bello aseguró que “el Consejo Nacional Electoral cerró el sistema de postulación y no lo ha vuelto a abrir hasta ahora, obstaculizando a los partidos políticos (…) Ya en la postulación se cometió una abuso cuando se aprobó que fueran de un día para otro. En esa postulación atropellada se evitó que muchas organizaciones pudieran llegar a acuerdos”.

“El CNE simplemente omite la decisión de las postulaciones para obstaculizar la información a los electores, para crear mayores problemas en el seno de las organizaciones políticas y que no exista suficiente información de la oferta electoral, no existe ninguna otra razón salvo algunos chantajes que no tienen que ver con el Sistema Electoral”, dijo.

Asimismo consideró que “el cambio de centros electorales es una manera de castigar al opositor que no fue a votar el 30 de julio (…) pero además hay una reducción de la cantidad de mesas de votación, ya que ahora hay casos donde el máximo de electores por mesa que es de 600 electores pasó a 800 electores y eso produce una redistribución de votantes”.

“Este problema va a terminar afectando el tema de la participación electoral, tema que es bastante importante para nosotros, ya que indudablemente existe un cierto descontento con la política de la oposición, tenemos las dificultades de la comunicación con los electores y todo ese conjunto puede terminar influyendo en una mayor abstención”, sostuvo.

Etiquetas: CNE | Vicente Bello