Venebarómetro: 51,7 % votaría por la oposición y 27,6% por el chavismo

Yalezsa Zavala / 9 oct 2017.- Un estudio de la firma Venebarómetro reveló que la intención de voto de los venezolanos es de un 51,7 % hacia candidatos de la oposición, frente a un 27,6 % que lo haría por candidatos del oficialismo.

Según los datos de la empresa, un 55,7 % de los encuestados está seguro de ir a votar a las regionales. Por otro lado un 29,9 % asegura que tal vez vaya a votar, mientras que un 8,7 % indicó que tal vez no lo haga. Solo un 5,3 % no dejó duda en que no irá a votar en las elecciones a gobernadores.

Un 72,5 % de las personas considera que la oposición sí debe participar en las elecciones regionales, mientras que un 22,1 % afirma tajantemente que no. Sin embargo, un 70, 3 % manifiesta que el proceso será fraudulento, entretanto un 25,9 % piensa que serán elecciones limpias.

Consultaron al publico sobre la autoidentificación política, y los resultados fueron: 16,5 % apoya al gobierno nacional, 11,5 % apoya algo al Gobierno nacional, 18,8% apoya a la oposición y 25,9 % apoya algo a la oposición. Un 24,9 % no apoya a ninguno.

El estudio también destaca que un 90,2 % de los encuestados, que fueron 1.500, valoran la situación actual del país como negativa; mientra que solo el 9,7 % la considera positiva. Sobre la gestión del presidente Nicolás Maduro específicamente, un 75,6% la aprecia como positiva y un 24,4 % asegura que ha sido positiva.

Etiquetas: elecciones regionales | Venebarómetro