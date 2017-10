Varela a la oposición: Lo único que deben esperar del pueblo es desprecio

ND / foto Twitter @VTVCanal8 / 7 oct 2017.- La constituyente Iris Varela aseguró este sábado que los dirigentes de la oposición “no tienen moral” para presentarse como candidatos a gobernadores. A su juicio, va a “pagar las consecuencias” de sus “actos violentos”.

Durante un acto para ofrecer un balance por los dos meses de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que ésta “trajo la paz y la ANC fijó fecha y adelantó las elecciones para gobernadores, que se realizarán el próximo 15 de octubre”.

“Tenemos que tener claro que el 15 de octubre no son tampoco cualquier elección de gobernadores, el 15 de octubre es un paso más para demostrarle a la derecha fascista que no tiene derecho a aspirar a ningún cargo público de elección popular en esta tierra de paz”, enfatizó.

“No sé con qué cara, no sé con qué moral quienes han pretendido una invasión extranjera en el país, quienes han pretendido una incursión militar y derramamiento de sangre de nuestros compatriotas, quienes se inscribieron en la violencia y generaron 124 muertos y más de 1000 heridos durante esta etapa de terrorismo de abril a julio, no sé con qué moral quienes han propiciado la guerra económica para quitarle la comida, el alimento, los derechos, la vida y la salud al pueblo venezolano, vienen hoy a presentarse como candidatos a una gobernación. La respuesta del pueblo venezolano no se puede hacer esperar”.

“Así como salimos con todo y sus amenazas violentas a ganantizar la paz con la ANC, con más razón tenemos que salir para decirles que en los cargos de elección popular ustedes no tienen cabida. Ustedes lo único que deben esperar de este pueblo valiente y patriota es nuestro desprecio, a lo único que pueden aspirar de este pueblo es enfrentar las consecuencias de sus actos e ir a una cárcel a purgar las condenas justas, que después de un juicio donde se demuestre y se compruebe su culpabilidad en esas acciones, han de pagar, porque el pueblo aspira a justicia, el pueblo quiere justicia y quiere justicia oportuna”, sentenció.

