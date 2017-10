“Ubique la cara del candidato y vote”, recomendó Capriles para las regionales del 15-O

ND / 3 oct 2017.- El gobernador saliente de Miranda, Henrique Capriles, recomendó este martes a toda la población venezolana a ubicar en el tarjetón electoral destinado para las regionales del 15 de octubre, el rostro del candidato opositor y oprima “votar”, pues aseguró que el CNE no permitirá la sustitución de candidatos para así incentivar el voto nulo.“En la tarjeta que usted quiera, busca la cara y oprima votar, porque el CNE no va a permitir la sustitución y le van a aparecer otros candidatos que renunciaron, pero el anti consejo nacional electoral lo que busca es el voto nulo, que usted no vote. Ellos van a hacer todo para que usted no vote”, dijo Capriles en su acostumbrado programa Pregunta Capriles.

También le envió un mensaje a toda la dirigencia opositora y a los partidos políticos de la MUD.

“Queridos compañeros, a toda la dirigencia de los partidos políticos, aquí no vamos a una medición de tarjeta, así que no se ponga a decir tal o cual, el CNE está violando la ley y no permite la sustitución”, insistió.

vaya al foro

Etiquetas: elecciones regionales | Henrique Capriles | voto