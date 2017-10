Transportistas al Gobierno: Está corriendo el reloj para la hora cero a nivel nacional

ND / 4 sep 2017.- El presidente de los transportistas del bloque oeste de Caracas, Hugo Ocando, alertó al Gobierno Nacional de que si no resuelve los crecientes problemas del sector transporte irán a una hora cero y a un paro general en todo el país.

“Cada día que pasa es un reloj en contra de esta situación y si el Gobierno no le pone coto a esto se van a adelantar esos días (…) el derecho a la movilidad es un derecho humano y eso se está violando en este país (…) cuando se hace un presupuesto uno tiene que tener prioridades y lo que se ve es que los alimentos, el transporte y las medicinas en este país no son prioridad para este Gobierno”, sostuvo.

En Sintonía por Unión Radio, el agremiado explicó la siguiente situación. “Ahorita salieron unos cauchos, el ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan José García Toussaintt, salió ayer en los medios de comunicación diciendo que se iba a beneficiar a 6 mil transportistas con unos cauchos (…) pues resulta que el 90% de los cauchos que están vendiendo son para taxi”.

“Al transporte público le están dejando si acaso 10% (…) no estamos en contra de los taxistas, son nuestros amigos, pero los taxistas no trabajan bajo un pasaje regulado y no montan más de tres personas”, indicó.

Más adelante dijo: “No sé cuál es la política, no sé cuál es la estrategia (…) el colapso es total, los gastos cada día suben, día a día suben los costos operativos del transporte, aquel que tenga un carro particular sabe de lo que estamos hablando”.

“Los carros modernos usan un aceite sintético que puede costar hasta Bs. 100 mil un litro. El aceite de los autobuses puede costar entre Bs. 30 mil y Bs. 60 mil. Eso costaba este mismo año entre Bs. 1.500 y Bs. 4.000 mil”, aseguró.

Asimismo apuntó que “en la Gran Caracas éramos alrededor de 18 mil transportistas y ahorita no quedamos ni 6 mil transportistas (…) el paro es total, hay camionetas que están trabajando medio día, hay carros que tienen botes de aceite de hasta dos y tres litros diarios (…) el colapso es total, no podemos reparar, no podemos hacer un motor porque no nos alcanza el ingreso que tenemos”.

¿Ni dólares ni bolívares?

“Yo sé que el Gobierno no tiene dólares, pero resulta que también nos deben el subsidio estudiantil, o sea ¿es que tampoco tienen bolívares para pagarnos el subsidio estudiantil, que nos deben seis meses? Entonces yo no entiendo lo que está pasando, porque además nos dan ese subsidio estudiantil en base al pasaje del 2016, o sea que nos lo dan devaluado y con seis meses de atraso”, alertó.

Y así finalizó: “No sé qué problemas tienen con este sector. Ellos tienen sus equipos, se han hecho los estudios, se les ha dicho de mil manera, pero ellos dicen que no tienen el dinero. El mayor general García Toussaintt dice que está haciendo un esfuerzo y bueno, esperamos que le vaya bien en su esfuerzo, porque si le va peor que lo que han hecho no me quiero imaginar nuestra situación”.

vaya al foro

Etiquetas: Hugo Ocando | transportistas