Toro Hardy: Maduro está desesperado pidiendo auxilio en Rusia a cambio de lo que sea

ND / 4 sep 2017.- El exdirector de Pdvsa José Toro Hardy consideró este miércoles que pareciera que el presidente Nicolás Maduro está en Rusia pidiendo ayuda para que Pdvsa pueda pagar los bonos que se vencen en octubre y diciembre, “a cambio de lo que sea”.

“Maduro está intentando repetir la hazaña de Fidel Castro con la Unión Soviética en los años 60 (…) pareciera que el presidente Maduro está dispuesto a entregar varias petroleras, contratos, lo que sea para recibir este auxilio que desesperadamente necesita”, insistió el experto petrolero.

Desde el programa Palabras Más Palabras Menos transmitido por Radio Caracas Radio, Toro Hardy argumentó que “el 27 de octubre se le vence el pago a Pdvsa de $ 842 millones de un bono y el 2 de noviembre se vencen $ 1.100 millones más en bonos, pareciera que Pdvsa no está en condiciones de pagarlos (…) enfrentado a esta situación de alguna manera el Presidente se dirige a Rusia para pedir apoyo”.

“En oportunidades anteriores cuando se venció el pago de algunos bonos, el Presidente de consiguió el apoyo de Rusia vendiendo el 49.9% de las acciones de Citgo en garantía por un préstamo de 1500 millones de dólares que de alguna manera le sacó las patas del barro al Gobierno. Posteriormente recibió un dinero adicional entregando a cambio las acciones de la antigua Asociación Estratégica Ferro Negro que hoy es PetroMonagas, le entregó 40% de las acciones a Rosneft”, cuestionó.

En este sentido insistió en que “hoy se vuelven a vencer bonos importantes y bajo la necesidad de no caer en default pareciera que el Presidente viaja a Rusia a pedir que lo vuelvan a proteger, a entregar el dinero que necesito, pero hoy hay una diferencia con lo anterior. Antes Venezuela tenía un período de gracia de 30 días para pagar, esta vez no (…) y si no se paga en las fechas el país cae en default”.

“Creo que los rusos no están en condiciones de ir mucho más allá en cuanto a auxiliar en Venezuela, ellos han atravesado de dos o tres años de caída del PIB, una crisis importante (…) este año se espera un crecimiento nominal de la economía, tuvieron que recortar su presupuesto precisamente porque Pdvsa tiene un atraso de más de 2840 millones de dólares en su deuda con Rusia”, cerró.

Etiquetas: José Toro Hardy | Pdvsa | Rusia