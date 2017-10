Tomás Guanipa: La tarjeta de la MUD es donde esté la cara de nuestro candidato

ND / foto Twitter: @TomasGuanipa / 9 oct 2017.- El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, aclaró este lunes que los afectos a la oposición deben votar en la tarjeta donde aparezca el nombre y el rostro del candidato, pues de lo contrario su voto se contará como nulo.“Este sistema es de trampas y tenemos que romperlo con la dignidad del pueblo que sale a votar como mecanismo de protestas. No nos dejaron postular la tarjeta de la manito que es la que más votos ha tenido en la historia, no nos dejaron sustituir candidatos. Nosotros, todos los partidos políticos (de oposición) nos olvidamos de nuestra sigla partidista, la tarjeta de la Unidad es únicamente donde aparezca el rostro y nombre de nuestro candidato y allí es donde debe presionar para votar”, dijo Guanipa en un acto en respaldo a Carlos Ocariz en Miranda.

Desde ese escenario, exhortó a los mirandinos votar por la tarjeta donde esté el rostro de Ocariz.

“De los mirandinos y de los venezolanos no se burla nadie”, agregó.

Etiquetas: candidato | MUD | Tomás Guanipa