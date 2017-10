Tomás Guanipa: Es insólito que el TSJ avale las marramucias del CNE

ND / 6 oct 2017.- El jefe de campaña para la defensa del voto de la Mesa de la Unidad Democrática, Tomás Guanipa, rechazó nuevamente la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que avala que el Consejo Nacional Electoral no haya hecho las sustituciones de candidatos para el proceso comicial de la semana que viene.

“Es insólito, uno no puede entender cómo la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia emite una sentencia para justificar la ilegalidad del Consejo Nacional Electoral. El proceso de sustituciones efectivamente cerraba el día de ayer y como tal, desde hace muchos días, semanas, desde que terminaron las primarias hicimos no solamente las renuncias de los candidatos que perdieron sus primarias, sino también las sustituciones de los partidos políticos según tenemos ese derecho en los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales”, sostuvo.

Desde Primera Página por Globovisión, el también diputado a la Asamblea Nacional aseguró que la MUD introdujo las solicitudes de sustituciones en los organismos regionales y nacionales y “sencillamente no les dio la gana, es más tenemos información de dentro del CNE y hemos visto, porque hay empleados y técnicos que nos pasan información, que recibieron todas las sustituciones y que las tienen registradas, pero al no habilitar el sistema, no las permiten hacer”.

“La intensión de esto es lograr desanimar a la gente y que la gente se confunda al votar y que haya tantos votos nulos que a ellos les permita hacerse de algunas gobernaciones. Pero eso lo hacen pensando que los venezolanos somos tontos, que no hemos aprendido que este un Gobierno tramposo, que el CNE actúa cometiendo incluso delitos electorales”, reiteró.

Más adelante dijo que “lo importante es que así como nos hicieron con la tarjeta del MIN-Unidad, poniéndola al lado de la MUD, cosa que es absolutamente ilegal para tratar de desviar los votos e hicimos una campaña de inducción, orientación e información para que no hubiera votos en esa tarjeta y no los hubo, pues esta vez haremos lo mismo”.

“La tarjeta de la MUD es la tarjeta donde está el rostro y el nombre del candidato que ganó las primarias, no importa las siglas partidistas ni en qué partido esté, lo importante es que usted vote solamente en el rostro y el nombre del candidato de la MUD. Cualquier tarjeta que tenga un nombre y una foto distinta al ganador de las primarias es sencillamente una tarjeta que será nula e invalidada”, cerró.

vaya al foro

Etiquetas: regionales | Tomás Guanipa | TSJ