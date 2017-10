Tomás Guanipa: Contamos con cuatro áreas para la defensa del voto este 15-O

ND / 6 oct 2017.- El jefe de campaña para la defensa del voto de la Mesa de la Unidad Democrática, Tomás Guanipa, informó este jueves que la oposición venezolana tiene una estrategia de cuatro fases para proteger el voto de sus electores este próximo 15 de octubre.

“Tenemos cuatro áreas donde queremos desarrollar el tema de la defensa del voto. El primero es el acompañamiento en tierra, en los espacios, en los centros de votación para orientar y garantizar que la gente sepa cómo votar (…) en segundo lugar, el tema internacional. Aquí no vamos a tener solo acompañamiento, sino que vamos a tener una red de información para poder informar en tiempo real cualquier irregularidad en las distintas etapas”, dijo.

Y así continuó: “En tercer lugar todo lo que tiene que ver con la información y la orientación al elector para que la gente sepa cómo votar y cómo participar. Y en cuarto lugar, vamos a tener al servicio de todos los venezolanos un centro de denuncias donde vamos a poder saber qué pasa y cómo ayudar”.

“En el área técnica vamos a tener profesionales qué van a estar revisando todo y las actas en tiempo real para poderlas contrastar con la publicación que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral con los resultados de todas las mesas, así que aquí lo más importante a los electores es que tienen que informarse bien cómo votar”, sostuvo.

Más adelante desestimó que desde el Gobierno Nacional se les acuse de querer desestabilizar el país y de los llamados a voto castigo en contra de la MUD tras acusarlos de los más de 130 asesinatos en protestas de este año. “Yo no sé cuántos planes de desestabilización ha anunciado ya el señor Maduro, pero es insólito que el Presidente de la República hable de votos castigo”.

“Aquí la gente está perdiendo peso, hay niños que se acuestan sin poder comer, hay personas de avanzada edad que te dicen que sienten que se van a morir porque no tengo las pastillas, un pensionado recibe fraccionada su pensión con billetes de Bs. 10 que después no se los recibe nadie, no se consiguen en Venezuela ni siquiera billetes para cubrir las necesidades básicas”, indicó.

En este sentido acusó: “Todas esas cosas que nos están pasando tienen nombre y apellido, y tienen 18 años de Gobierno que nos ha dejado en la situación más dramática que hemos vivido”.

“Por eso la gente no puede resignarse a vivir como estamos viviendo y quien va a recibir un gran castigo el 15 de octubre es el Gobierno, ellos viven en una burbuja y no se dan cuenta de la realidad de lo que está pasando en el país”, apuntó.

Para cerrar agregó que “decir que hemos engañado a la población cuando lo que hemos hecho es luchado para que retorne la democracia, cuando ellos se han visto obligados a hacer estas elecciones un año y medio después, pero también tratando de inhibir a la gente, tratando de decirle a los venezolanos que votar no tiene sentido”.

