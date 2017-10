Horóscopo de la semana del 09/10/2017

Durante toda la semana, Sol habiendo alcanzado la mitad del recorrido zodiacal, nos dice que debemos estar preparados para enfrentar pruebas, de esas que prometen una mejoría en la vida al ser superadas pero que requieren de nosotros toda la preparación necesaria para lograrlo. Es mejor tomar previsiones porque dependiendo del lugar en que se vea en tu carta natal y de la hora de comienzo de cada uno de los ciclos o situaciones de vida, te afectará o no este anuncio, el cual permanecerá vigente hasta el 8 de noviembre.

La recomendación general es estar pendiente de las señales, lo que se logra viviendo en el momento presente, porque se pueden presentar oportunidades de esas que nos cambian la vida si sabemos aprovecharlas y, ocurrir sucesos importantes de los que quedan escrito en la Historia con tinta indeleble.

Hasta el jueves las energías impulsarán las actividades sociales y ecológicas. Si te cortas el cabello crecerá con mas volumen.

El lunes será favorable tener presente que, aunque todo lo que pasa es lo que tiene que pasar, dadas las circunstancias, no hay que acostumbrarse a lo negativo. El horóscopo te dice “sé cómo el agua, que se acomoda a los espacios, fluye y llega a todas partes, pero si ve coartada su libertad… se desborda”

Las actividades cotidianas brindando la oportunidad de terminar pendientes, cambiar de opinión o realizar lo que te brinda seguridad material o física en el inmediato. Las personas tendientes a comunicarse con los demás, tener ideas, negociar o llegar a acuerdos.

Riesgo de inundaciones, ahogos, naufragios, situaciones confusas, problemas con derivados del petróleo, drogas, medicinas, químicos, por errores, corrupción, engaños, fraudes, en el mar, el baño, quirófanos, sitios de reclusión u hospitales, por neblina, contaminación o materiales tóxicos. Epidemias. Tendencia a los suicidios. Se activa nuevamente la posibilidad de ser testigo de sismos con anuncios o seguidos por tsunami o tormentas.

Chance de tomar decisiones importantes, de esas que enfrentan el bien con el mal. Toma en cuenta que solo la luz conduce a resultados en positivo.

Destaca el día por los desenlaces, las respuestas, las reacciones o los descubrimientos de índoles varias. Se activarán memorias que ayudan a los logros en el amor.

El color amarillo, el incienso de jazmín y la música que te alegra. La clave: Caso que te veas embargado por alguna emoción que sientas que se te puede salir de las manos, bota todo el aire que tengas en los pulmones en ese momento, inhala profundamente y cuando exhales lentamente, sonríe: “Todo está bien”.

Júpiter sigue despidiéndose del signo de Libra, tránsito que durará hasta el martes, al igual que en el caso del aviso de Sol que leíste al principio, es mejor tomar previsiones porque dependiendo del lugar en que se vea en tu carta natal y de la hora de comienzo de cada uno de los ciclos o situaciones de vida te afectarán o no sus anuncios. Habla de inestabilidad, finales, extremos o riesgo de pérdida asociados mas que nada con lo legal, lo natural, grandes fortunas, viajes, caballos, selvas, lo que es grande, tiene que ver con religión, justicia o expansión.

También de tendencia a gastar de mas, al exceso de generosidad, entusiasmo, optimismo o ambición lo que puede llevarnos a saturarnos de actividades, a proyectar expectativas sobredimensionadas o impedirnos ver, a tiempo, lo que va a salir mal.

Deberán poner mas atención en lo que hagan los ascendente Sagitario y los signos zodiacal Libra, Aries, Capricornio y Cáncer de los últimos días.

Es considerado el miércoles como el día internacional para “salir del closet” y en Argentina, del dulce de leche.

El jueves Cuarto menguante. La sugerencia es aprovechar los días hasta el novilunio, para limpiar memorias y liberarte de creencias que pudieran estar impidiendo que llegue a ti todo lo que tienes destinado o para liberarte de lo que tu mismo te estés negando.

Para limpiar los espacios, mientras mas bienestar sientas mas puertas abres para que fluya en tu vida la prosperidad y tengas excelentes ideas. Bota lo que no sirve, regala lo que no uses.

Repara lo que esté dañado o roto y que quieras conservar. Haz una lista de aquellos a quienes hayas dañado u ofendido y discúlpate con ellos. Ya sabes, si no están hazlo con la Divinidad: Lo siento por haber…, perdóname, gracias te amo.

Para pagar tus deudas y terminar todo lo que debe finalizar este ciclo lunar, puedes además empezar a planificar, diseñar los mapas mentales y organizar en tu agenda personal.

Si tienes planificado perder peso estos días son los ideales para ello, también para cortarte el cabello y que crezca mas fuerte. Aprovecha para estar contigo mismo, mantener silencio, reposar y beneficiarte con alguna actividad depurativa.

Se celebra el día de la Raza y se recuerda el evento en el que Cristóbal Colón creía haber llegado a la India cuando en realidad pisó América, por lo tanto para el y los de su tiempo la descubrió.

Cuida cómo uses las palabras el viernes, porque si no utilizas las apropiadas puedes causar desequilibrios o iniciar enfrentamientos innecesarios. De todas formas caso que te suceda, respira profundamente y retoma la conversación de forma afable, podrás reparar lo causado. Recuerda que las palabras son poderosas, pueden ayudar pero también destruir, y tal como des recibirás, por lo que cuidarlas no es solo por el bien de los demás, sino también por el tuyo propio.

El sábado será favorable para realizar meditaciones que te permitan entender lo que sucede en otros planos, tomar contacto con los ángeles u honrar a tus ancestros. Tanto para este día como para el domingo, se ve activándose una dinámica poderosa que se hace mas fuerte cuando se mezcla con la certeza del “Yo puedo hacerlo”, “todo sale perfecto” o “lo vamos a lograr”, siempre que no se llegue al extremo del fanatismo o se quieran hacer las cosas a toda costa.

Desde el lunes y hasta el domingo mantén caléndulas en tu casa, ellas alientan conversaciones alegres y restablecen la paz en las parejas cuyos integrantes estén descontentos. Con dichas flores, se preparan amuletos de amor, su energía está estrechamente ligada con la de Sol, tiene propiedades curativas y sirve para preparar ungüentos de belleza. Es la flor de octubre.

Namaste

