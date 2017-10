Solorzano: La gente consciente de Miranda no puede votar por Héctor Rodríguez

Miguel Ángel Valladares / 4 oct.- 2017.- La diputada Delsa Solorzano rechazó este miércoles que “cualquier ciudadano con dos dedos de frente” pueda votar por los candidatos del gobierno quienes, según su criterio, solo ganarían si la gente se abstiene.

“A la gente de Miranda que no piensa ir a votar les recuerdo que de no hacerlo el 16 de octubre el gobernador no será Capriles ni nadie de la oposición sino Héctor Rodríguez, el mismo que dijo que a la gente no hay que educarla porque se convierten en opositores”, afirmó Solorzano en Shirley Varnagy, por Circuito Onda.

Solorzano dijo que la abstención es el mayor obstáculo que tiene la oposición. “Sabemos que si salimos a votar no ganan personas como Rafael Lacava en Carabobo a quien hemos visto haciéndose pipí en los pantalones y quitándose la camisa. Les recuerdo que este es el mismo personaje que abandonó Puerto Cabello”.

La diputada cerró pidiéndole a la gente organización. “Tenemos claro que no contamos con los recursos necesarios para hacer una gran campaña, pero fue así que logramos con un esfuerzo titánico ganar la Asamblea Nacional. Yendo casa por casa. Lo que le puedo pedir a los electores es que así como mandan chistes por Whatsaap se tomen un momento para hacer lo mismo pero aportando a la campaña”.

Etiquetas: elecciones | Miranda | Venezuela