Sergio Novelli a 2001: Espero regresar algún día

2001 / Karina Pérez / 1 oct 2017.- El periodista, productor, animador y locutor venezolano Sergio Novelli se va del país junto a su esposa y sus cuatro hijos para emprender nuevos proyectos.

El lunes pasado Novelli anunció a través de su cuenta en Twitter @SergioNovelli, que hasta ayer estaría en el programa radial “Alba y Sergio”, el cual se transmite de lunes a viernes en la emisora Onda la Superestación del circuito radial Unión Radio.

El locutor llevaba 23 años al aire en compañía de la periodista Alba Cecilia Mujica. Toda las tardes, esta dupla traspasaba su química y buena vibra a los radioyentes que sintonizaban su programa.

El periodista Luis Olavarrieta será quien acompañará a Mujica a partir de la primera semana de octubre, según informó Novelli

¿Por qué se va del país?

-La situación país es lo que me mueve a trasladarme a otro destino, pensado sobre todo en mis hijos, en su futuro. Tengo 4 hijos adolescentes y creo que es el momento de irnos; de hecho no es una decisión de ahorita, ya veníamos trabajando en ello y ahora se cristalizó.

-Me voy a Miami en un principio. Si Dios quiere y las cosas salen bien, allí me quedaré.

¿Por qué Miami y no otra ciudad o país?

-Porque allí hay un mercado muy amplio para los latinoamericanos, especialmente para los venezolanos. Espero que de verdad se abran las puertas allí, aunque no tengo nada en concreto. He conversado con varias personas relacionadas con canales y otras que no y he hecho ciertos contactos con proyectos que pudieran surgir por allá.

-Mi esposa (Patricia Zerpa) quien también es comunicadora pero trabaja en mercadeo, tiene allá también un camino recorrido. Por eso Miami es la ciudad seleccionada. Igual pienso que es un buen lugar para la adaptación de mis hijos fuera del país.

¿Por qué se va del país en este momento y no se fue antes?

-Estaba esperando que se finiquitaran todos los trámites legales, como las visas y esas cosas que llevan un tiempo importante para concretarse. Cuando ya teníamos el sí pues lo conversé en la radio y en el canal.

¿Qué es lo que más extrañará de Venezuela?

-Definitivamente lo que más voy a extrañar es el cariño de la gente. Me he quedado impactado lo impresionante que es el cariño que me han demostrado desde que comenzó este cuento de que me iba, que no lo quería hacer así pero tuvo que hacerse de esta forma, durante toda una semana despidiéndome. He recibido mucho apoyo de la gente, un cariño muy especial y particular que nunca imaginé.

-También extrañaré esa camaradería que existe en Venezuela, aunque en Miami hay muchos latinos y venezolanos, definitivamente eso sé que lo extrañaré y por supuesto mi Ávila que todos los días apenas amanece, es lo primero que veo.

¿Qué es lo que no va a extrañar?

-No extrañaré la manera en que han destruido el país. No quiero seguir viendo esa destrucción porque realmente me duele y me afecta profundamente.

¿Qué siente al despedirse de su compañera radial Alba Cecilia Mujica, con quien trabajó y compartió durante 23 años?

-Ha sido lo más difícil y lo más duro de todo este proceso que he vivido. Por supuesto también de despedirme de mis amigos y de mi familia no es fácil -que me tocará hacerlo pronto por cierto.

– Mis padres y hermanos se quedan aquí, pero despedirme de “Albita” ha sido muy rudo, porque definitivamente es como un divorcio que no quieres, un divorcio sin bienes pero que tienes que hacerlo. Es como una viudez, de alguna forma porque son muchos años juntos que nos conocemos tanto que yo sé que para ella no será fácil compartir con otra pareja, no va habrá la misma química, la misma complicidad. Para nosotros esto fue más que un trabajo porque hay una amistad de por medio y eso es lo más difícil a la hora de decir adiós.

-Le deseo a “Albita” todo el éxito del mundo, sé que lo tiene, lo va a tener y tiene el talento para seguir triunfando, pero lo más especial que tiene es un don de gente que estoy seguro que quien trabaje con ella lo sabrá apreciar.

vaya al foro

Etiquetas: 2001 | emigración | Sergi Novelli