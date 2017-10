Saúl Ortega a Trump: Eres un inútil totalitario de un país de segundo nivel

ND / 4 sep 2017.- El constituyente Saúl Ortega calificó al presidente de EEUU, Donald Trump, como un inútil totalitario, como un agresor imperial y como una persona que no sabe nada de democracia, que además con cipayos imperiales dentro y fuera de Venezuela intenta derrocar al Gobierno Nacional.

“En 18 años lo que llevamos es un crecimiento en democracia, cómo es que ese inútil totalitario va a decir que aquí no hay democracia cuando él sí no tiene cómo exhibir un talante democrático. Su país es un país de segundo grado, ahí no hay democracia directa, hay no votas por un Presidente, ahí votas por unos colegios electorales y de paso él sacó menos votos que la Clinton”, indicó.

Desde Primera Página por Globovisión, el constituyente también dijo que “este señor (Trump) se reúne y cena para planificar acciones para la desestabilización en Venezuela con el Sr. Temer, ese sí es demócrata, para él si no hay sanciones, él dio un golpe de Estado en Brasil y oprime al pueblo brasileño. Planifica con el Gobierno chileno, un país que es gobernado por la Constitución de Pinochet, eso es una vergüenza para América Latina”.

“Hoy el pueblo tiene claro por qué tenemos especulación, escasez, inflación, todo eso es inducido y trabajado para derrocar al Gobierno (…) El Sr. Trump dice que aquí no hay democracia, pero yo te aseguro que todos los chavistas, opositores y ‘nini’ que van a votar el 15 de octubre dirán que sí hay una democracia consolidada”, sostuvo.

Asimismo tuvo palabras para los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática: “Los candidatos de Trump son los cómplices del bloqueo financiero, por cierto no deberían obtener ni un solo voto, esos son los cómplices que han promovido la violencia criminal, son los que están bloqueando (…) Julio Borges, Freddy Guevara y compañía, eso es ilegal e inmoral porque afecta a toda Venezuela”.

En contraparte dijo: “El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo, eso que está haciendo Maduro en Rusia es defender la dignidad del pueblo venezolano, está consiguiendo romper ese bloqueo que hay que derrotar. Nosotros asumimos la responsabilidad que podamos cometer, porque en todo proyecto humano está sujeto a errores y nosotros lo rectificamos”.

vaya al foro

Etiquetas: Donald Trump | Saúl Ortega