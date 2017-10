Saab: Almagro se reunió con jefe del comando sur de EEUU para pedir más sanciones

ND / 3 oct 2017.- El fiscal general, Tarek William Saab, criticó este martes la reunión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt W. Tidd.

“Mientras el estado venezolano busca avanzar para la solución de nuestros problemas vemos como en la OEA ocurre un evento tragicómico. Quien debe ser la bandera de la paz regional como Luis Almagro aparece en una reunión con el jefe del comando sur de EEUU. Un civil se reúne con el jefe del comando sur de EEUU para solicitarle más sanciones contra Venezuela, pero ya no de carácter económico sino que se puede presumir que son de carácter militar y bélico”, sentenció durante una rueda de prensa.

Destacó que “eso no lo podemos permitir los venezolanos. Acciones como ésta no tiene que ver con la justicia y la paz en Venezuela. Creo que me corresponde como garante de la legalidad, los derechos humanos y la justicia denunciar este evento ocurrido el día de ayer, que contraria todas las normas internacionales, que no tiene ningún tipo de asidero en un país que está a punto de ir a elecciones”.

El Fiscal indicó que ven esta “ofensiva de carácter internacional que están al margen de la ley queriendo golpear la integridad territorial del país y cercar económicamente a Venezuela. Y finalmente dañar al pueblo Venezolano”.

Etiquetas: EEUU | Luis Almagro | saab