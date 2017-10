Roy Daza: La oposición sufrirá un voto castigo este 15-O

ND / 2 sep 2017.- El internacionalista y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy Daza, insistió este lunes en que los candidatos de la MUD para este 15 de octubre sufrirán un voto castigo por, a su juicio, haber promovido los hechos de violencia que acabaron con la vida de más de 120 venezolanos entre abril y julio.“El 15 de octubre habrá 23 elecciones y cada una tiene sus características, no hay que confundirse, son elecciones regionales no una elección nacional, pero nacionalmente habrá un voto castigo, van a castigar a quienes promovieron, organizaron, dirigieron y ejecutaron los hechos de violencia que conmovieron a este país”, argumentó.

Desde Primera Página por Globovisión, también dijo que “el hecho de que la oposición esté participando en un proceso electoral es la comprobación, la confirmación de que se equivocaron con la línea de la guarimba, es decir, su participación es la consecuencia de la derrota de toda una estrategia política”.

Asimismo indicó que el Gobierno Nacional tiene una propuesta política, social y económica que busca sacar al país de la crisis y convertirlo en la Venezuela potencia.

Etiquetas: regionales | Roy Daza