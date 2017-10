Roy Daza: La ANC prefirió convivir con la AN y no liquidarla

Miguel Ángel Valladares / foto: Unión Radio / 4 oct 2017.- El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de Psuv, Roy Daza, indicó este miércoles que la oposición debe ir a la acción y discutir temas en el diálogo como el reconocimiento a la ANC quien decidió en su momento no disolver el parlamento.

“El primer acuerdo que hay que llegar en el diálogo es que la oposición no siga discutiendo sobre la discusión. Que si es una fase previa, que si exploratoria; el país está cansado de eso. Otro tema que se debe tocar es el reconocimiento de la ANC quien sí los reconoce, por eso decidió no liquidar la AN a pesar de que yo lo hubiese hecho. Están conviviendo”, aseguró Daza en A Tiempo, por Unión Radio.

Según Daza el hecho de que la Asamblea Nacional reconozca a la constituyente resolvería algunos problemas. “En el 99 la constituyente armó un congresillo y asumió las funciones del congreso, eso se pudo hacer nuevamente ahora, pero por el contrario la ANC adoptó un mecanismo para que pudieran convivir. Si la AN la reconoce eso podría estabilizar el tema institucional en el país”.

El militante del Psuv indicó que el presidente Maduro les dio unas directrices que ya se deberían estar discutiendo en el diálogo. “El tema económico no espera la resolución de una diatriba. El cerco financiero que tiene Venezuela por las sanciones es algo que tiene que discutirse al igual que la política cambiaria y la inflación. Pero esto tiene que ser algo consensuado y no acepta decisiones unilaterales”, finalizó.

Etiquetas: Asamblea Constituyente | Asamblea Nacional | diálogo | Venezuela