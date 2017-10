Requesens: A Vielma Mora le vamos a buscar hasta el último lápiz que se robó

ND / 10 sep 2017.- El diputado opositor Juan Requesens le advirtió al gobernador y nuevamente candidato por el Psuv en Táchira, José Gregorio Vielma Mora, que la nueva gestión irá hasta por el “último lápiz que te robaste, ladrón”.

“El Táchira vivió no solo el peor Gobernador de su historia, sino que vimos como todos los recursos que pudo haber manejado el estado en estos cuatro años se fueron directo al bolsillo de Vielma Mora”, aseguró.

Desde Primera Página por Globovisión, el también exprecandidato a la Gobernación del estado andino indicó que el contrabando de extracción es promovido por el Gobernador del estado, quien asegura, es el principal contrabandista. “Ellos se empeñan en decir que con la frontera cerrada y con todos los cordones de seguridad que tienen, pretenden decir que la culpa del desabastecimiento de nuestro país es culpa de la madre desesperada que se lleva una pimpina y una Harina Pan para venderla porque la plata no le alcanza”.

“Pero no, no son las 40 mil gandolas del Gobierno que pasan para Cúcuta para venderlas, no son los productos de primera necesidad que pasan para Cúcuta, los de Vielma, no es el narcotráfico y toda la corrupción”, apuntó.

Y así continuó: “El Táchira sabe y por eso es que vamos a votar por Laidy Gómez (…) le vamos a buscar hasta el último lápiz que se robó en esa Gobernación porque ese señor es un contrabandista. Se han presentado las evidencias de cómo pasan el contrabando de extracción y el contrabando de gasolina, cómo en horas de la madrugada entran los camiones llenos de alimentos amparados por la Guardia Nacional, la presencia de los grupos irregulares, cómo pasan la gasolina para Cúcuta, cómo tienen los galpones de Vielma, ahí en la troncal 5, cómo tienen los productos de primera necesidad”.

vaya al foro

Etiquetas: José Gregorio Vielma Mora | Juan Requesens | Táchira