Rector Rondón: No se han hecho las sustituciones porque el sistema está inhabilitado

ND / 3 oct 2017.- El rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, detalló este martes que el proceso de sustituciones de candidatos no se ha realizado porque el sistema automatizado de postulaciones no está habilitado.

“Desde el 16 de agosto, que fue cuando terminó el lapso de sustitución de candidatos, el organismo cerró esa aplicación y hasta el día de hoy no se ha habilitado”, indicó durante una entrevista en el programa Sin Duda transmitido por Unión Radio.

Rondón aseguró que no tiene la fecha de cuándo se realizará el cambio, cuando restan solo 48 horas para que venza el lapso de sustituciones, de acuerdo con lo establecido en la ley de procesos electorales.

Rondón reiteró que “lo importante de esto es la participación activa de todos los venezolanos y quienes tienen la obligación de participación como los integrantes de cada mesa deben capacitarse, estar presente en la instalación y la distribución del material”.

Con información de Unión Radio

Etiquetas: rector Rondón | regionales | Sustituciones