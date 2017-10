Rector Rondón: El CNE se comió la luz roja

Yalezsa Zavala / foto El Nacional / 6 oct 2017.- El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, repudió este viernes que la institución electoral ignorara los lapsos establecidos en la ley para la sustitución de candidatos, así como la interpretación que hizo la Sala Electoral sobre ese tema.

“Quiero expresar mi rechazo a que el Consejo Nacional Electoral haya desatendido la norma electoral (…) No puedo catalogarlo como otra manera a que el Consejo Nacional Electoral se comió la luz roja”, dijo Rondón en rueda de prensa.

Y siguió: “En definitiva el dispositivo legal es muy claro, corresponde a las organizaciones políticas la posibilidad de sustituir sus candidatos de acuerdo a lo previsto en el artículo 63. Y como es público y notorio fue inhabilitado el sistema de postulaciones y vencido este lapso no fue habilitado, por lo que un número importante de organizaciones con fines políticos al día de hoy no pudieron tramitar sus sustituciones, no obstante a que presentaron a través de las juntas regionales correspondientes las sustituciones conforme a la normativa electoral”.

Asimismo se refirió a la sentencia emitida ayer por la Sala Electoral del TSJ, la cual calificó de inconstitucional. “Desafortunadamente para este momento todavía no está publicado el dispositivo íntegro de la sentencia; sin embargo, en el sumario se explican los alcances de este dispositivo jurídico. Esta modificación de la Ley Electoral no solamente es inconstitucional, porque el artículo 298 de la Constitución señala que la Ley Electoral no podrá modificarse en el lapso comprendido de los 6 meses anteriores a la realización del proceso. Esto quiere decir que las instituciones están cambiando las reglas del juego y esto va en contra de lo señalado en el artículo 298”, concluyó.

Etiquetas: CNE | Luis Emilio Rondón