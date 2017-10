Ramos Allup: ​​​​​​​​​​​​​​El gobierno amanecerá desnudo luego de las regionales

nota de prensa / 9 oct 2017.- El diputado y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, repudió el discurso de los dirigentes que incitan a no participar en las elecciones regionales-, pues a su juicio si todo el mundo asiste a votar la oposición ganará las 23 gobernaciones.

“El mayor enemigo de nuestros candidatos de la Unidad es la abstención”, manifestó el parlamentario durante una gira en el estado Lara acompañado de Henri Falcón y Luis Florido.

Ramos Allup precisó que los funcionarios del gobierno “todo lo que tocan se lo roban o lo echan a perder”. A su vez destacó que “nada va a cambiar mientras estos muérganos estén en el poder y tenemos que empezar por el principio. Yo creo que si vamos todos a votar, ganamos las 23 gobernaciones. Eso es lo que yo creo. Pero supóngase: El gobierno, hasta el día 15 de octubre, tiene 20 de 23 gobernaciones. ¿En qué condiciones amanece? ¡Amanece tembleque! ¿Qué pasa si después de esta derrota que van a tener en las elecciones, repetimos en las elecciones de alcaldes? Amanecen desnudos. Y ahí es cuando tú aprietas al mermado (Nicolás Maduro), y se le dice que hay que adelantar las elecciones presidenciales”, sostuvo.

Asimismo recordó que los militantes cuyos partidos no hayan respaldado al candidato ganador en las primarias, deben votar por la tarjeta donde aparezca la foto del aspirante unitario.

“El régimen y sus candidatos creen que los venezolanos somos bolsas. Los actuales gobernadores son tan ineficientes, corruptos y están tan desacreditados, que no los presentaron para la reelección sino que buscaron un emergente. ¡Pero unos y otros son exactamente lo mismo! Y no se ponen la camisa roja, se ponen camisas de todos los colores, un día amarilla, otro día verde o azul, pero no engañan a la gente: son los candidatos de Nicolás Maduro. Un régimen y un sistema que han sumido al pueblo venezolano sin excepción en el hambre, la carestía, la desolación, la inseguridad y la ineficiencia de los servicios públicos. ¿Cómo se van a presentar los candidatos del régimen como la solución cuando son parte del problema? ¡Todo lo que tocan o se lo roban o lo echan a perder!”, destacó.

Por último, recomendó a la maquinaria opositora estadal fortalecer los cuadros de testigos y coordinadores de centros electorales. “Tenemos un candidato de la Unidad en cada estado, y por ese candidato tenemos que quebrarnos el alma hasta llevarlo a la gobernación. El mayor enemigo que tienen nuestros candidatos, más que el Consejo Nacional Electoral, es la abstención. Las elecciones del 15 de octubre son de tal importancia, que yo no comprendo cómo puede ser un argumento opositor el decirle al Gobierno que tome sus 23 gobernaciones sin competir. Y que tome sus 335 alcaldías aunque las podamos ganar”, concluyó.

Etiquetas: Ramos Allup | regionales