Pedro Infante: Jóvenes que participaron en las guarimbas están en el plan Chamba Juvenil

Miguel Ángel Valladares / foto: Globovisión / 3 oct 2017.- El ministro de Juventud y Deporte, Pedro Infante, aseguró este martes que para el mes de diciembre tiene como meta incorporar más de 750 mil jóvenes al Plan Chamba Juvenil en el cual dijo que está abierto a muchachos de cualquier tendencia política, aunque con una condición.

“Solo van a ingresar a través del sistema del Carnet de la Patria”, dijo el ministro, en Vladimir a la 1, por Globovisión.

“¿Los que no lo tengan no tendrán ingreso? ¿Hay personas que no comulgan con el chavismo que dicen que no lo sacarán?”, preguntó Vladimir Villegas.

“Pues no es tan así. En las inscripciones muchos muchachos dicen que forman parte de la juventud del Psuv pero otros nos dicen que son de otros partidos. Inclusive, te aseguro, que algunos jóvenes que fueron manipulados en estos planes de las guarimbas ya forman parte del Plan Chamba Juvenil”, respondió el ministro.

Infante informó que el Chamba Juvenil tendrá rango constitucional así como el próximo paso que esperan dar. “Vamos a reunirnos con varios sectores, incluso con la ANC, porque vamos a crear un plan de viviendas para la juventud”, finalizó.

