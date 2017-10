Los opositores votan

A T. Hernández y F. Gerbasi, exilados con retorno

Todo aquel Venezolano que padezca la difícil calidad de vida que hoy tenemos en este país, que sea honesto, que haya tenido que irse a otro país, que haya sido victima de la represión del gobierno, del hampa y que deteste la manera de gobernar y como han estafado a la nación unos pocos, afectando los interés de muchos, son independientemente de su visión de mundo , credo , color de la piel o militancia política , los opositores al régimen de Nicolás Maduro. La oposición esta desarmada y repudia la violencia en cualquiera de sus formas. No controla las fuerzas de seguridad, ni son los responsables de que el país este como esta. La oposición no es la que gobierna al país, ni siquiera los opositores en gobiernos locales pueden asumir total responsabilidad de sus deficiencia porque es precisamente el gobierno el que se ha encargado de sabotearles sus gestión. La oposición no es la MUD , la oposición venezolana es mucho mas que la sumatoria de partidos, es una fuerza muy grande en toda la nación.

Son precisamente, esas voluntades las que tienen la obligación de hacer lo que hacen los demócratas , luchar con la constitución y la verdad en la mano, enfrentar la barbarie en cualquiera de sus formas o mutaciones, usar las calles cuando son un escenario apropiado, usar el verbo, las redes sociales, las universidades , las tribunas internacionales y cuanto espacio alejado de la violencia exista para responsabilizar a los verdaderos destructores del estado de derecho y de la democracia en Venezuela.

Los opositores también votamos, no importa las arbitrariedades y los abusos del binomio Gobierno-CNE, cada voto es una señal de que somos mayoría, que ellos son los que han violentado la convivencia, los que se enquistan en el poder por avaricia y no por vocación de servicio. Esa, es por lo demás, la expectativa que tiene hoy la Comunidad Internacional que al fin entendió la verdadera dimensión de esta crisis. No debemos hacer lo que el gobierno quiere que hagamos, quedarnos el domingo 15/O dividiéndonos y flagelándonos. La lucha es dura pero la verdad que acompaña esta causa vale la pena el esfuerzo. Cuando Venezuela retome la sindéresis y los venezolanos nos reencontremos nos contentaremos de que demostramos ser demócratas y no audaces, honestos y no miserables, pacíficos y no violentos.

@ohb

vaya al foro

Etiquetas: Oscar Hernández Bernalette