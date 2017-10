El 15-O calentaremos las calles votando

El gobierno lanza un nuevo satélite, denominado “Sucre”, me imagino que este va a buscar al satélite Miranda que se perdió buscando al satélite Bolívar que se había perdido poco después de su lanzamiento. Como todo en la “revolución”, son puras promesas, proyectos y utopías, pero con nefastas consecuencias.

Hoy, en esta Venezuela socialista y revolucionara en la que China experimenta con satélite pagado por los venezolanos, pero con un pésimo servicio de Cantv. Es decir, somos es el único país del mundo con tres satélites, pero con el internet más saturado, anacrónico y lento del mundo.

Países como Chile, por ejemplo, ya están ofreciendo internet de 20 gigabytes y en Venezuela todavía no se llega ni a 10. Mientras aquí, de acuerdo a la demagogia de este “gobierno” tenemos “soberanía” tecnológica, alimentaria, de resguardo territorial y hasta “soberanía espacial”. Sin embargo, lo cierto es que parece que el régimen prefiere financiar un satélite chino en el espacio, que dotar de medicinas e insumos médicos a los hospitales o comida en los anaqueles para nuestro pueblo. Juzgue usted cual es la realidad.

Por otro lado, casualmente en plena campaña electoral, salen a la luz pública casos de corrupción, que según el gobierno ahora si va a resolver. La semana pasada desempolvaron unos de los cientos de casos engavetados y olvidados, como lo es el caso de Cadivi y Cencoex, a través del Fiscal ilegal, ahora esta semana le tocó a Manuel Sosa (el nuevo chinito Recadi) de la “revolución”, que en plena campaña electoral es utilizado por el régimen como el “pendejo”; como el chivo expiatorio. La verdad es que, si el “Coco” Sosa presuntamente se robó dos millones de dólares, no me quiero imaginar cuanto se llevó Rafael Ramírez ex Zar del petrolero de Venezuela.

Pero, además resulta importante no olvidar cómo consiguió este señor (el “Coco” Sosa), esos contratos en la Faja del Orinoco; relacionado por cierto, a una de las hijas de Chávez, a quienes al parecer le perdonan a los novios que sean ladrones, pero no que las decepcionen amorosamente. Recordemos el caso de Eligio Cedeño. Por otro lado, si Manuel Sosa apareciera retratado con Henry Ramos, Capriles, Leopoldo, o cualquier otro personaje de la oposición, ya la maquinaria gobiernera estuviera excitada divulgando a través de su intento de hegemonía comunicacional este tema, pero como las fotos de este son con Nicolás Maduro y altos funcionarios del PSUV, no dicen nada.

Sin embargo, ni con satélites chinos, ni con los “cocos” secos de Cadivi – Cencoex y los guisos de Rafael Ramírez y del ex gobernador de Anzoátegui – devenido en Fiscal chimbo- podrán impedir la derrota electoral, política y moral, que en forma contundente le proporcionaremos el próximo 15 de octubre.

Con millones votando, obtendremos más que con miles protestando. Votos conscientes, de protesta, indignación y castigo. El 15 de octubre, calentaremos las calles votando.

Diputado a la Asamblea Nacional

dip. [email protected]

http://www.visionvenezuela.com.ve

Twitter e Instagram: @omaravila2010

vaya al foro

Etiquetas: Omar Ávila