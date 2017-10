Ocariz pidió disculpas a Nacho por el uso de su canción para su campaña política

ND / 4 oct 2017.- El candidato a la Gobernación de Miranda por la MUD, Carlos Ocariz, pidió disculpas públicas este miércoles al cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho, por el uso de su tema “Báilame” como parte de su campaña política, sin embargo aclaró que fue hecho sin su autorización.“Lamentamos el uso indebido de la canción “Báilame” de Nacho. La realizó un simpatizante por cuenta propia sin mi autorización ni de nuestro comando de campaña. Esa versión nunca la utilizaremos. Ayer se lo expliqué al mismo Nacho. Pedimos disculpa por el malentendido”, escribió Ocariz en Twitter.

Más temprano, Nacho manifestó su rechazo ante la utilización de su tema para fines políticos.

“En ningún momento autoricé el uso de mi canción ‘Báilame’ para fines políticos. No utilicen la música que yo hago para poner a bailar a la gente para los políticos. Me parece de muy mal gusto que uno trabaje con tanto cariño para llevarle alegría a la gente a través de una canción y que utilicen esas canciones, las modifiquen para hacer campañas políticas no estoy de acuerdo con eso”, expresó el artista en varios videos publicados en sus historias de Instagram.

Añadió que “la idea es tan macabra que utilizaron a una persona con una semejanza tan parecida a la de mi voz, para interpretar la canción y hacer pensar a la gente que soy yo”.

