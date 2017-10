Misión Vivienda está destruyendo Caracas, según experta

Miguel Ángel Valladares / 3 oct 2017.- La arquitecto ex gerente del Metro de Caracas, Lourdes Colmenárez, aseguró este martes que la política de viviendas del gobierno está equivocada porque muchas veces no cumple con los parámetros de construcción y se están levantando edificios sin servicios.

“Una vez alguien del gobierno dijo que en Caracas cabía otra ciudad por eso comenzaron a construir edificios sin las ordenanzas requeridas. Están destruyendo la capital y las demás ciudades del país”, afirmó Colmenárez en A Tiempo, por Unión Radio.

Quien fue gerente de construcción de la línea 4 del Metro de Caracas agregó que “no es suficiente con construir viviendas si no tiene los servicios para los residentes. Tienen problemas con el agua, gas, teléfono. Muchos de ellos no tienen ni estacionamiento”.

Y continuó: “La calidad de los complejos habitacionales es muy baja, no sé quién los pudo haber aprobado. En Petare hay varios edificios que fueron levantados en terrenos que había que preparar y no fue así, ahora se están cayendo y en muchos casos la gente sigue viviendo en estas estructuras inclinadas”.

Colmenárez cerró lamentando que se ha reducido la cantidad de empresas constructoras. “Hasta no hace mucho en Venezuela habían entre 40 o 50 empresas que construían viviendas, esa cifra se ha reducido drásticamente”.

