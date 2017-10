María Beatriz Martínez: En Portuguesa el Psuv tiene un gran rechazo

Miguel Ángel Valladares / 6 oct 2017.- La candidata opositora a la gobernación de Portuguesa, María Beatriz Martínez, afirmó que a pesar de que el oficialismo ha ganado en 18 años en ese estado hoy esta tendencia se habría volteado.

“Portuguesa ha sido un estado que tradicionalmente ha votado por el chavismo, ¿Cómo puedes superar esa tendencia?” Preguntó Vladimir Villegas en Vladimir a la 1, por Globovisión.

“Ojalá pudieras compartir un día en la campaña que venimos haciendo para que te dieras cuenta que si bien es cierto el chavismo ha dominado la gobernación y la mayoría de las alcaldías hoy ese apoyo es directamente proporcional al rechazo que tienen”, respondió Martínez.

“¿Cómo fue la gestión de Wilmar Castro Soteldo y los gobernadores chavistas en Portuguesa?” repreguntó Villegas.

“Lo colocan al frente de Ministerio de Agricultura como premio pero no sabemos por qué. Gerenciando Portuguesa vemos como la producción cayó en un 50%. Específicamente el arroz está al 30% de nuestra capacidad de siembra, los molinos no están moliendo. No tenemos azúcar ni para el café porque los militares han tomado los centrales y los productores no les venden caña porque les adeudan”, aseguró Martínez.

La candidata de Primero Justicia se medirá en las elecciones a Rafael Calles, quien fue alcalde de Guanare.

