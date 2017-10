John Magdaleno: Están equivocados quienes dicen que este régimen no sale con votos

Enrique Melendez / Especial ND / 2 sep 2017.- El politólogo John Magdaleno consideró este jueves, durante el foro de la firma consultora Aristimuño Herrera y Asociados, que la oposición tiene que participar en todos los procesos electorales que se le pongan en el camino por la fuerza que hoy tiene.

A su juicio es la única puerta que le queda para provocar una fractura en la estructura dominante que se caracteriza por ser de un régimen autoritario.

Afirmó de entrada que todo proceso de transición pasa por la formación de una coalición mucho más robusta que la que está representada en la Mesa de la Unidad Democrática, lo cual a su juicio constituye un desafío que está pendiente para todos los sectores que desean promover el inicio de un proceso como tal.

“Venezuela se va a debatir, pienso yo, entre estos dos escenarios: o se produce un cambio traumático con mucha convulsión social o por el contrario, se produce una especie de requilibramiento, así sea temporal, del régimen político”.

En su análisis de la situación del país a propósito de la crisis por la que se atraviesa, hizo ver que el tema económico es fundamental: “Es obvio que la escasez de divisas es el principal dolor de cabeza de la economía venezolana en este momento. Es obvio que por ahí pasa todo. Es obvio que los niveles de escasez de alimentos y medicinas están asociados a la escasez de divisas, la inflación, la caída de la producción, el empleo precario”.

Hizo ver que este escenario tiene implicaciones sociopolíticas, ya que la escasez de divisas incide también en la caída de las importaciones, lo que implica a su vez la caída del PIB, contracción económica. “No hay –expresó- posibilidad alguna de una reactivación económica en el corto plazo ¿Qué significa esto a la postre? Que se incrementa la escasez y métale usted el factor X, para llamarlo de alguna manera, el factor X del cambio paralelo, métale la aceleración inflacionaria”.

Según Magdaleno, esto nos ha llevado a un empobrecimiento bastante significativo que ya para el año pasado había llegado al 82% de acuerdo al estudio de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) y que si esto se registraba el año pasado no imaginó la situación en la que nos encontramos hoy en día en esos términos en un contexto de mayor deterioro económico, mayor caída de las importaciones, mayor escasez de bienes y servicios e inflación acelerada.

¿Las importaciones provocan las protestas?

“Hay data que permite probar que una reducción de las importaciones está correlacionado con un incremento de las protestas. Por cierto que en Venezuela las protestas comienzan a aumentar a partir del año 2011 y 2012, el año del precio más elevado de la cesta petrolera venezolana a $ 103 por barril. Así que las protestas se fueron incrementando a medida que se volvió más visible la agudización de la crisis económica”.

Lo que le permitió a Magdaleno demostrar que la mayor parte de las protestas tienen como principal origen demandas de reivindicaciones socioeconómicas y no por formulación de demandas sociopolíticas, y que si continúa acelerándose la inflación, la caída del PIB real, y acentuándose la escasez de bienes y servicios, no se puede esperar más que una reactivación de las protestas y represión como respuesta.

“Así que esto nos conduce a una mayor inseguridad e incertidumbre política, lo cual si le vuelve a dar otro giro a lo que yo llamo la espiral del deterioro, una espiral que construye hacia abajo, que construye escenarios y climas de opinión de precarización de la vida cotidiana, nos conduce a una mayor contracción económica”.

Para Magdaleno es esta trama de fondo la que va a privar sobre el panorama de los actores políticos de aquí al año que viene. La precarización de la vida cotidiana que es por donde todo pasa y fundamentó esta idea en el hecho de que hoy en Venezuela persiste un clima de opinión negativo y crítico frente al Gobierno, de acuerdo a los sondeos de opinión, sobre todo por el problema del hambre, el problema de la nutrición del venezolano que se encuentra en niveles críticos.

En ese sentido presentó una serie de láminas donde se reportaban las proyecciones que existen hoy en términos de aprobación o desaprobación del Gobierno de Nicolás Maduro así como de su entorno, instituciones estatales y en las cuales se observaban números muy bajos en cuanto a la valorización que cada uno ameritaba.

Por esta vía llegó a la conclusión de que esto no refleja sino una pérdida de apoyo popular del oficialismo en su conjunto y que toda esta situación conduce a la larga a un cambio de régimen político de acuerdo a la literatura politológica.

Abordó ampliamente el tema de la identidad de lo que es el chavismo y el madurismo: de cada diez chavista cuatro o cinco están descontentos con las ejecutorias de Maduro, lo que se conoce como el chavismo crítico y ubicó la caída de esta corriente a raíz de la muerte de Hugo Chávez, unida a la agudización de la crisis económica.

“Esto prefigura un clima de opinión pública en el que los incentivos para el cambio son cada vez mayores. Según los sondeos de opinión desde mayo de 2014 ya era evidente una mayoría que demandaba cambios en el corto plazo. En el último estudio de Datanálisis del mes de julio de este año 72% demanda cambios políticos en el corto plazo. Si esto tiene ya cuatro años consecutivos registrándose ¿usted cree que es fácil desconsolidar esa demanda de cambio?”.

La convulsión social está más cerca de lo que parece

Asimismo Magdaleno aseguró que hay señales de que hay un proceso en marcha de una creciente convulsión social, que es otra dualidad por la cual se expresa la demanda de cambio político y para el caso mostró una lámina donde se reportaba el número de protestas que se registran anualmente, observándose que este 2017 constituye el segundo año con el mayor número de protestas junto al 2014.

Destacó el hecho de que la sociedad venezolana está dispuesta a dar una lucha sostenida por los valores en los cuales cree, alejada totalmente de una sociedad que se ve que claudicó como la cubana, pues que hay que entender la naturaleza de la sociedad venezolana que ha pasado por procesos de democratización por los cuales precisamente no ha pasado la sociedad cubana.

Magdaleno se refirió seguidamente a lo que sería la estrategia del Gobierno y de la oposición de acuerdo sus intereses: “Al Gobierno le gusta formular dilemas estratégicos. Son buenos formulando dilemas estratégicos”.

Trajo a colación todas las manipulaciones que ha hecho el Gobierno en materia electoral a través del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Supremo de Justicia, además de las persecuciones a los dirigentes políticos, detenciones, destierros y esto con el fin de salirle el Gobierno al paso a la estrategia electoral de la MUD, que es su juego, de modo que en este escenario “el Gobierno le plantea a la oposición desafíos cada vez más significativos hasta llevarla a la posición del modelo gallina, como se le conoce en politología a esa estrategia, y en la cual siempre pierde el más débil, que en este caso es la oposición”.

No obstante también habló de los costos políticos que a larga resultan de la aplicación sistemática del modelo gallina y que en el caso del Gobierno se manifiesta a través de una fractura en su estructura. Mostró unas láminas donde se reportaba la opinión del pueblo sobre la Asamblea Nacional Constituyente, en especial, el pueblo chavista y que en su gran mayoría se inclinaba por la tesis de llevar a cabo una consulta al soberano para su convocatoria.

Que en el caso de la oposición se observa que “no tiene un plan serio, robusto acerca de la modalidad de llevar a cabo un proceso de transición en Venezuela. Por ejemplo, si usted acusa al Gobierno de dictadura ¿cómo va a esperar que lo traten con guantes de seda si precisamente la naturaleza de un régimen autoritario consiste en que transgrede unas garantías constitucionales establecidas?”.

Según Magdaleno hay que partir de la premisa de que frente a un régimen autoritario no es posible restituir todas las garantías constitucionales de un solo golpe y que han sido violadas, sobre todo, después de los dos últimos años y que si habría que concretarse a luchar para que se cumpla al menos una, ésta sería la de la realización de elecciones periódicas, libres e imparciales pues, a su modo de ver, esa es la única garantía que puede abrir otras puertas.

“Se sabe que las elecciones constituyen un hito crítico en el proceso de la transición. Esta es una refutación empírica contundente a todo aquél que dice que las dictaduras no salen con votos. Se equivoca gravemente”.

No estamos en un totalitarismo establecido

En este punto trajo a colación los casos del Chile de Pinochet y la Nicaragua de los Ortega. Al referirse a la naturaleza del régimen admitió que no estamos en un totalitarismo puesto que, a su juicio, todavía no ha cristalizado. “No hay un régimen de partido único, no hay un monopolio de los medios de comunicación, culto a la personalidad de un líder, ideología oficial instalada, establecimiento de un aparato represivo”, y recalcó que la oposición por fuerza está obligada a participar de todos los procesos electorales a los fines de provocar un proceso de cambio político y que, a su parecer, se inicia con la erosión de los elementos autoritarios del régimen para luego proceder a la restitución de las garantías que han sido violadas y, por último, la democratización.

Destacó el papel de Luisa Ortega Díaz a propósito de su intento de restitución de las garantías constitucionales bajo este régimen, lo que marcó una fractura del régimen y luego indicó que “las transiciones políticas se producen o por colapso del régimen o por la vía de la negociación, pero que dicho proceso pasa primero por una fractura de la coalición dominante”.

Citó como una primicia un estudio que viene realizando un grupo de politólogos sobre los casos exitosos de regímenes autoritarios a democráticos y que por el momento ya llevan unos 50 casos y por supuesto, donde también estarían incluidos los casos de regímenes democráticos a autoritarios. Cerró considerando que en Venezuela están dadas las condiciones para que se produzca una transición, sobre todo, porque ha sido un país de tradición democrática.

