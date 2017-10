Maduro pide a la ANC reformar leyes para hacerlas “implacables” contra los terroristas

ND / foto Twitter @PresidencialVen / 8 oct 2017.- El presidente Nicolás Maduro señaló este domingo que es necesario aumentar la “severidad” de las leyes de la República para castigar con más fuerza a quienes impulsen actos terroristas en el país.

Así lo indicó en el programa Los domingos con Maduro, transmitido desde el Palacio de Miraflores.

“Ya está convicto y confeso la persona que iba a ejecutar un sabotaje en toda la región central del país al sistema eléctrico, a las bombas de gasolina, al sistema bancario del país. Tenían un plan y logramos capturarlo a tiempo. Algunos huyeron. En algunas regiones del país continúa el plan de sabotaje. Ellos no hacen campaña electoral, ellos hacen guerra contra el pueblo. La derecha venezolana no es una derecha democrática, sensata, no es una derecha política que tenga una alternativa, un proyecto, una mejoría para el país, no, cuando ellos van a una campaña electoral van es a una guerra, entonces sabotean la electricidad, los servicios públicos, la gasolina, todo lo que pueden sabotear, sistema bancario, todo, para que la gente sienta la molestia, se irrite, y su campaña electoral es provocar la irritación de la gente, la molestia ciega de la gente (…) Por eso hay que informar bien al pueblo”, enfatizó el mandatario.

En ese sentido, rechazó la “locura, desorientación, caos, violencia, terrorismo” de sectores de la oposición venezolana. “Ya le corresponde al Ministerio Publico, le corresponde al poder judicial, ordenar las actuaciones contra los responsables, cómplices de estos grupos, sea quien sea, llámese como se llame, esté donde esté. Fiscal General, MP, poder judicial, da las órdenes y yo las cumplo”.

“No podemos permitir más guarimba ni más violencia. La impunidad que reinó antes de la constituyente con la antigua fiscal general ya se apagó ni existe, en esa época la Fiscalía iba a proteger explícitamente a los ejecutores de estos plames, ahora no, todos los que son capturados, procesados y seguramente con el debido proceso en su momento condenados como debe ser, se acabó la impunidad criminal”, insistió.

Maduro enfatizó que “aquí hay que legislar. Le pido a la Asamblea Nacional Constituyente hacer una reforma del Código Penal y de la Ley de seguridad nacional, rápido, por favor, y elevar las penas para castigar todos estos hechos que atentan contra la vida de la gente, calificarlos de hechos terroristas y que no haya ningún tipo de beneficios para las personas involucradas, capturadas o que participen en hechos de sabotaje del sistema eléctrico, de agua, bancario, etc, etc. Esa es una tarea nmediata. Esta misma semana debemos solicitarle a la ANC que actúe de oficio y permita que tengamos leyes implacables contra todos los grupos terroristas”.

“Hay que legislar severamente en relación al tipo de campaña de sabotaje, y a la responsabilidad de partidos y líderes que en medio de una campaña electoral utilicen la violencia, el sabotaje de servicios públicos, se tomen decisiones severas de cárcel, de eliminación de la participación electoral, es lo legal, lo constitucional. Si yo inscribo una candidatura para ser alcalde y me dedico a sabotear, y a poner bombas y a quemar, ¿qué es lo que deben hacer la Constitución y la ley? ¿Premiarlo? Eliminarlo como candidato ipso facto, de inmediato. En cualquier país del mundo sucede esto. Así que yo creo que hay que revisar (…) Pido a Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, la máxima colaboración para apretar todas las leyes de la República, se acabó el pan de piquito con estos grupos, y apretar todas las leyes electorales del país, hasta el último detalle, y revisar la legalidad de todos estos partidos de derecha. ¡Ya basta! (…) Vamos a actuar de manera severa, vamos a apretar las leyes y vamos a garantizar la paz, la tranquilidad, la democracia verdadera”, sentenció.

Etiquetas: Los domingos con Maduro | Nicolás Maduro | terrorismo