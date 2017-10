Maduro niega que venezolanos hayan bajado de peso por crisis alimentaria

ND / foto @VTVcanal8 / 4 oct 2017, corr. 10:29am.- El presidente Nicolás Maduro negó este miércoles que tres cuartas partes de los venezolanos hayan perdido unos 8 kilos de peso por falta de comida, un resultado de la encuesta Encovi 2016 preparada por la UCAB, UCV y USB.

“No sé quién dice eso, no lo he escuchado aquí”, respondió en Moscú cuando el periodista Ryan Chilcote le preguntó que qué iba a hacer con el problema de la comida.

“Venezuela mantiene elementos muy importantes a pesar de la crisis por la caída de los precios petroleros, a pesar de la crisis producto de una guerra económica interna de factores del empresariado que buscan el derrocamiento con un modelo al estilo Allende del gobierno que presido, y a pesar de la persecución y bloqueo financiero que nos trae grandes restricciones porque tenemos que pagar grandes cantidades monetarias a nivel internacional que deberían ser invertidas en el desarrollo si pudiesen ser refinanciadas. A pesar de todo eso, los indicadores en los años 2015, 2016 son indicadores estables en el índice de desarrollo humano… Venezuela mantiene un índice de desarrollo humano alto, uno de los más altos de todo el continente (…) Venezuela es el país de mayor igualdad en todo el continente, en el índice de inversión pública, Venezuela invierte más del 70 % de sus ingresos en desarrollo social, educación pública, gratuita y de calidad”.

Pero el periodista insistió: “Las estadísticas que estoy mencionando provienen de una encuesta conjunta de tres universidades acerca de las condiciones sociales en Venezuela. Claramente hay un problema. ¿Está usted diciendo que no hay una crisis con la comida en Venezuela?”.

“No sé quién dice eso, no lo he escuchado aquí”, respondió Maduro, “Lo que te puedo decir es que hay respuestas, soluciones a los problemas de necesidad de abastecimiento de nuestro país, un país que, te lo pongo en cifras, en el año 2014 de manera sostenida desde el año 2004 importaba, Venezuela es un país de 27, 28 millones de habitantes, teníamos importaciones de productos, entre ellos alimentarios, por el orden de los 3.500 millones de dólares a 4.000 millones de dólares por mes. En el año 2016, producto de estos tres factores de los que te hablé, hubo meses como enero, febrero, marzo, donde la importación, ¿sabes cuánto fue? Cero. Tuvimos que buscar un punto de equilibrio en medio de una catastrófica caída del ingreso y un país con capacidad de producción que no estaba y no está todavía, no estaba en ese momento, en capacidad de satisfacer las necesidades de consumo interno, un país con una gran capacidad de consumo interno, con un gran mercado interno”.

El Jefe de Estado admitió que el aparato económico no puede soportar el consumo interno. “La forma de respaldarlo era con los petrodólares. Hemos tenido que hacer un conjunto de políticas, de esfuerzos extraordinarios para equilibrar y vamos equilibrando poco a poco, pero son nuestros problemas y debemos resolverlos nosotros. No es para que el ex jefe del Comando Sur, John Kelly, quien hoy es el jefe del despacho oval de la Casa Blanca diga que por los problemas de Venezuela, Venezuela tiene que ser intervenida (…) Estoy seguro que otros países tienen problemas mucho más graves”.

Y agregó: “Venezuela es objeto de una campaña mediática mundial y lo digo aquí frente a ciudadanos del mundo entero, una campaña mediática mundial sin parangón, Venezuela es objeto de una guerra comunicacional con el objetivo de aislarnos, desfigurar la realidad de nuestro país y justificar cualquier cosa que se haga contra Venezuela: un golpe de Estado; que maten al Presidente – que Dios me ampare y me favorezca – ; que intervengan en Venezuela, una intervención (…) Si les digo a ustedes (que) cierren los ojos, piensen en Venezuela, pensarían en un desastre, yo solamente los invito a todos los que quieran conocer la verdad de nuestro país, que vayan a Venezuela y van a conocer a un pueblo noble, que con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente ha recuperado su paz y en los años que están por venir vamos a superar estas circunstancias”.

