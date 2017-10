Maduro: Me he vuelto una obsesión fatal para el señor Trump

ND / foto Twitter @PresidencialVen / 8 oct 2017.- El Primer Mandatario Nacional fustigó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que reiteró es el “jefe político” de la oposición venezolana.

Así lo dijo en el programa Los domingos con Maduro, transmitido por VTV.

Señaló que en su encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin éste le aseguró que el Gobierno de Rusia rechaza “las sanciones, amenazas por parte de ningún país del mundo y su solidaridad con Venezuela”.

“Un mundo entero se le abre a Venezuela en este proceso de sanciones que el jefe de la MUD, Donald Trump, ha tomado contra Venezuela, porque la oposición tiene un líder, un jefe, y me nombra todos los días, no hay un día que no me nombre. Nicolás Maduro se le ha transformado en una obsesión fatal al señor Donald Trump y él ha asumido ser el jefe político de la oposición venezolana (…) Me honran los ataques del imperialismo, quiere decir que algo bueno estoy haciendo, que algo bueno estamos haciendo, que vamos por el camino correcto, porque si no, el imperialismo no tendría una actitud tan obcecada, tan obsesiva”, aseguró el presidente Nicolás Maduro.

Posteriormente, preguntó: “¿Hay en Venezuela una dictadura? ¿Hay una democracia o una dictadura? Como no estamos gobernando ni nos sometemos al dominio del imperialsmo y de los núcleos de poder de Washington, somos catalogados por ellos de manera ligera como una dictadura”.

“¿Es posible una dictadura socialista? Imposible, la única dictadura como dictadura que ha existido y puedo existir es el capitalismo, porque la dictadura es el dominio (…) es cuando una elite a través de un caudillo o un grupo de poder impone sobre la sociedad sus designios, y eso sólo es posible en el capitalismo, cuando grupos elitescos asumen el poder económico, mediático y van al asalto del poder político y se lo imponen al resto de la sociedad. Sólo en el capitalismo es posible una dictadura, en el socialismo es imposible una dictadura, es una contradicción y nosotros debemos desnudar esa contradicción. Es imposible una dictadura en el socialismo, porque el socialismo verdadero y auténtico es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo (…) En Venezuela hay un régimen democrático, socialista, protagónico que le pertenece a un pueblo”, sentenció.

