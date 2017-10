Maduro: El sueño chavista es tener un país potencia para el 2080

ND / 1 oct 2017.- El presidente Nicolás Maduro mencionó este domingo que el concepto de país potencia – que denominó el sueño chavista – no se hará efectivo sino hasta dentro de unos 60 años. El año no lo dijo explícitamente, pero sus palabras están allí.

Comenzó refiriéndose, en su programa Los domingos con Maduro nro. 94 desde el estado Yaracuy, a la necesidad de viviendas para los jóvenes que son cada día más. “La próxima semana voy a entregar la vivienda un millón 800 mil, a pesar de las agresiones de Trump y guerra económica… Rumbo a los 3 millones. 2019, 3 millones de viviendas… Hay nuevas necesidades. La juventud ha crecido, pues. Los que tenían 12 años (cuando nació la GMVV en 2011) ahora tienen 17, 18… 21. Se están arrejuntando. Consiguen su pareja, ¿ah? Paren sus muchachos. Es una cosa bonita. La patria va creciendo en el amor, en la compañía ¿O no? Eso es lo que queremos. La patria estudiando. La patria trabajando y la juventud procreando”.

Y siguió: “Venezuela tiene que crecer. Tenemos 30 millones de habitantes. Aquí pueden vivir 60, 70 millones de personas. Pero tenemos que crecer estructuralmente. Educacionalmente. Tecnológicamente. Productivamente. Venezuela tiene que tener en el futuro, ustedes lo verán, tú, David que tienes 19 años y que eres constituyente ya, tú lo verás. Cuando ya tengas tú 60 años, dentro de 40 años, ya Venezuela estará en el… año 2058 Venezuela tendrá 40, 45 millones de habitantes. Y después tus nietos verán la Venezuela potencia cuando tengamos 60 millones de habitantes y Venezuela será una potencia en el marco de América del Sur, de América Latina. Ese es el sueño chavista. Mi sueño. Nuestro sueño. Ese es el sueño que tenemos nosotros”.

