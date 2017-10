Maduro: El pueblo está arrepentido por el paso en falso que dio en las legislativas

ND / foto Twitter: @PresidencialVen / 1 oct 2017.- El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, resaltó este domingo la necesidad de luchar contra la corrupción en el país. En ese sentido, indicó que es importante el apoyo por parte de la Asamblea Nacional Constituyente.

Así lo destacó desde Yaracuy durante su programa televisivo Los domingos con Maduro.

“Yo quiero encabezar una lucha especialísima contra la corrupción, la burocracia, la indolencia y quiero el apoyo de la ANC, sobre todo de los constituyentes jóvenes”, comentó.

De acuerdo a Maduro, “la revolución tiene que estar conectada con la necesidad del pueblo, con el dolor del pueblo, con la esperanza del pueblo, con sus alegrías, con sus luchas. La revolución tiene que ser la esencia de la lucha diaria del pueblo en la comunidad, en la familia, en el centro de trabajo, de estudios (…) Todas las soluciones tenemos que construirlas con el pueblo”.

Más adelante, se refirió a las elecciones regionales y resaltó: “Si ustedes me preguntan por qué es necesario que dentro de dos domingos, el 15 de octubre, la revolución gane las 23 gobernaciones del país, yo les respondería (que sería) para garantizar el plan chamba juvenil para los 23 estados y para garantizar el plan gran misión vivienda Venezuela joven para los 23 estados”.

“¿Ustedes creen que si a la Gobernación de Yaracuy llega un oligarca, un burgués, va a atender el plan chamba juvenil? ¿Va a estar pendiente de la gran misión vivienda Venezuela? Por eso necesitamos que los gobernadores patriotas y las gobernadoras patriotas sean electos por ustedes con mucha conciencia. El próximo 15 de octubre vamos a votar revolucionario, vamos a votar patriota para que el plan chamba juvenil se profundice, eche raíces en cada estado”, manifestó el mandatario.

Agregó: “¿Se imaginan a Ramos Allup de presidente de la República? ¿Se ocuparía de la juventud, de los derechos del pueblo? Fue presidente de la AN y la destruyó en menos de un año. Si Julio Borges fuera presidente de la República, ¿ustedes se imaginarían cuál fuera la política para la juventud? ¿Él atendería los derechos de la juventud?”.

“Que nadie tenga ni una ilusión ni una esperanza de que va a venir Julio Borges o Ramos Allup, o que van a venir los guarimberos y la derecha a atender al pueblo y a resolver nada. Ahí ganaron la AN, ¿y qué hicieron con la AN? La destruyeron, Venezuela no tiene poder legislativo, lo destruyeron y les hemos dado la oportunidad varias veces a través del diálogo que rectifiquen y que recompongan la AN y no quieren, no les interesa, lo que les interesa es hacer politiquería, ¿no ven que son unos vagos? (…) ¿Qué han hecho con las gobernaciones que tienen? ¿Qué ha hecho el Gobernador de Miranda por Miranda? Tiene nueve años y se va (…) se va el vago de Miranda y no deja una obra (…) Se la pasa metido en Periscope (…) ¿Ustedes no le ven la cara? Mucho Periscope. El vago de Miranda que me diga una sola obra que hizo. La guarimba, muerte, violencia, destrucción, es lo único que deja, la basura, el desastre, inseguridad (…) ¿Qué ha hecho mi amigo el Gobernador opositor del estado Lara por el pueblo del estado Lara? Nada”, aseveró.

Maduro enfatizó: “De tanta mentira confunden a alguna gente del pueblo y a veces la gente puede dar un paso en falso. ¿No fue un paso en falso el que dio nuestro pueblo el 6 de diciembre de 2015 y les entregó la AN? Ya la gente está arrepentida, pero dieron el paso en falso. El 15 de octubre es una oportunidad de oro para elegir gobernadores que de verdad trabajen por los sueños de los hombres y mujeres honestos de nuestro país”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | elecciones legislativas | elecciones regionales | Los domingos con Maduro | Nicolás Maduro | oposición