Maduro dice que su “exitosa” gira relámpago es “ignorada” por los medios

ND / foto Twitter @PresidencialVen / 8 oct 2017.- El presidente Nicolás Maduro calificó de “éxito total” la gira que realizó por Argelia, Rusia, Bielorrusia y Turquía. Aseguró que este viaje fue importante para los intereses del país.

Durante el programa Los domingos con Maduro, transmitido por VTV, comentó: “Nosotros para hacer nuestras relaciones en el mundo no le pedimos permiso a nadie. Triste para un país, para un gobierno, tener que llamar a Washington para pedir permiso para ver si puede visitar tal país o ver si puede tener buenas relaciones con tal país. Eso da vergüenza y hay gobiernos, saben ustedes, los gobiernos de derecha, casi todos los gobiernos de derecha de América Latina le rinden y le pagan tributo a Washington antes de dar un paso, antes de decir hago esto, primero llamo al embajador gringo (…) A mí me da vergüenza eso, nada maás decirlo y pensarlo da vergüenza, porque el siglo XXI es el siglo de la independencia, de la autonomía de los pueblos. Da vergüenza ver gobiernos aquí y en Europa sometidos a los designios, a los mandatos, a las amenazas de los Estados Unidos”.

Señaló que, por el contrario, “Venezuela tiene una política internacional soberana, independeiente, propia, construida por nosotros para lograr el desarrollo nacional de nuestra patria, la integración de un mundo de paz, de un mundo multicéntrico y pluripolar, ese es nuestro pregón y el pregón de Venezuela ha llegado lejos. ¡Qué admiración hay por el comandante Chávez en el mundo! Lo que hace es crecer la admiración”.

Por otra parte, Maduro lamentó que “algunos medios de prensa” lo “ignoren”. “Pareciera que no es importante que el Presidente de la República llegó el día de ayer con buenas noticias sobre la ampliación de las relaciones con las más importantes potencias de este planeta. No existe Maduro, lo ignoran a uno, pero no importa, pero esta gira para los intereses de nuestro país ha sido un éxito total”.

vaya al foro

Etiquetas: gira | Los domingos con Maduro | medios de comunicación | Nicolás Maduro