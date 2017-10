Maduro asegura que Pdvsa pagará los 3.5 millardos de dólares

ND / 4 oct 2017.- El presidente Nicolás Maduro aseguró este miércoles que Pdvsa está preparada para pagar en las próximas cinco semanas los 3.5 millardos de dólares en compromisos de la deuda, y advirtió que el único que puede crear una “perturbación” es el Gobierno estadounidense.

“Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo”, dijo en el marco de la Semana Energética de Rusia, durante una entrevista con el periodista Ryan Chilcote (quien ha trabajado con Bloomberg).

“La mayor cantidad de tenedores de los compromisos pendientes que tiene Venezuela para este año son estadounidenses. Estamos evaluando la afectación grave de las medidas del presidente Donald Trump contra los tenedores estadounidenses y como siempre estamos preparados para cumplir nuestros compromisos. En todo caso, es la administración de Estados Unidos la que está impidiendo las relaciones naturales entre el Gobierno venezolano y los tenedores de la deuda y los agentes financieros estadounidenses en general”.

Y ante una repregunta, Maduro reiteró: “Venezuela siempre ha sido capaz de cubrirla y seguirá siendo capaz. El único que podría crear alguna perturbación es el Gobierno de Estados Unidos (…) es el único que ha creado la perturbación entre un país que cumple sus obligaciones y que tiene las mejores relaciones con los tenedores y actores económicos y financieros (…) Aquí la única víctima es Venezuela”.

Plan B y C y sus planes alternativos ante embargo petrolero

El periodista Chilcote también le pidió opinión sobre un posible embargo de crudo por parte del gobierno estadounidense. “El petróleo tiene mercado y si llegara a tomarse una decisión impulsiva, abrupta, errática de perseguir el petróleo venezolano y no permitir que se venda en Estados Unidos, el principal perjudicado sería el consumidor estadounidense (…) Yo espero que no se tome esa decisión (…) Venezuela tiene su plan A, su plan B, su plan C y sus planes alternativos”.

Previamente, había dicho: “Se trata de una agresión. No podemos estar en un mundo de equilibrio y de paz que pretende ser sometido permanentemente a mecanismos de agresión de carácter financiero, económico. Hay una legalidad internacional que desde hace mucho tiempo condena y prohíbe este tipo de conductas (…) Cuba es el ejemplo de lo que ha sido la agresión más prolongada y brutal de persecución económica, comercial, financiera que se ha hecho contra cualquier país del mundo sin justificación de ningún tipo (…) Cuba al pasar de los años ha logrado como todos conocen, un consenso en el apoyo en Naciones Unidas (…) que permite una condena a estos mecanismos de chantaje”.

El Jefe de Estado agregó que “se pretende contra Venezuela algo parecido”.

“Hemos sido sometidos durante estos últimos tres años a una presión financiera, hay conocedores y expertos del mundo financiero y saben que Venezuela tuvo que sufrir la caída de los precios del petróleo (…) y que en el mismo período hemos tenido que cumplir compromisos de pago de capital, de intereses de deuda y de otros instrumentos financieros, compromisos internacionales superiores a 60 mil millones de dólares. Saben también los conocedores del mercado que en cada una de estas oportunidades a pesar de la restricción de ingresos en dólares y en moneda convertible, Venezuela ha cumplido de manera puntual e impecable todos sus compromisos. Cumpliendo todos nuestros compromisos hemos sufrido también una cosa extraña, sería digna de estudio por los expertos, cada vez que Venezuela paga un bono, un compromiso, el riesgo país se dispara, extraña forma de comportamiento de las empresas más conocidas de los Estados Unidos que llevan los estudios de riesgo país”.

“En estos tres años que hemos cumplido todas nuestras obligaciones, Venezuela ha sido sometida a una persecución financiera y bancaria (…) además de la caída del ingreso petrolero, además del pago de más de 60 mil millones de dólares en todos nuestros compromisos, prácticamente la banca oiccidental se ha negado a refinanciar o prestar un solo dólar a Venezuela. Las sanciones financieras contra Venezuela, contra nuestra empresa petrolera y las sanciones económicas que ha tomado el Gobierno del presidente Donald Trump de manera brutal y sin precedentes contra nuestro país, lo que hace es reconocer públicamente lo que han venido haciendo contra Venezuela (…) Estamos preparados, a Venezuela no la va a detener nadie”, insistió Maduro.

En su opinión, “quizás las sanciones lamentables del presidente Donald Trump contra Venezuela terminan revirtiéndose contra los propios inversionistas estadounidenses que son los primeros que se han quejado porque son víctimas también de unas sanciones que no han sido pensadas, que son ilegales”.

vaya al foro

Etiquetas: compromisos | deuda | Maduro | Pdvsa