Luis Vicente León: Hay cinco estados donde el Gobierno gana corrido

ND / 5 sep 2017.- El presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, aseguró la mañana de este jueves que el Gobierno tiene varios estados en los que en una “elección convencional” ganaría corrido y cómodo.“El Gobierno tiene unos estados que controla y donde es mayoría pese a que en el resto del país tenga problemas de desconexión. Hay estados llaneros y un estado andino donde el Gobierno gana corrido y cómodo su elección, pero estamos hablando que esos no son más de cinco estados y en una elección convencional”, sostuvo.

Desde Palabras Más Palabras Menos por RCR, el también reconocido analista político indicó también que “hoy arrancamos con las encuestas de una participación que ronda el 40 o 45% de disposición de voto seguro. Si se mantuviera la posición actual, la abstención en Venezuela podría ser incluso superior al 50%, pero lo que pensamos es que vamos a ver un incremento en la decisión de participación en estas últimas dos semanas que llegará hasta el 50 y 60%, podría ser incluso 65%”.

No obstante sí dijo que “es muy difícil proyectar en esta elección (…) teóricamente estas elecciones están claramente a favor de la oposición, la mayoría de la población venezolana quiere cambio y la devaluación de la valoración hacia el Gobierno es complicada”.

“En términos generales muchos estados ya tienen definidas sus preferencias a favor de la oposición, una diferencia que a nivel nacional puede ser hasta de 20 puntos entre una y otra fuerza”, afirmó.

Asimismo ratificó que “esto está atado a que la opinión pública se transforme en votos, porque tú puedes responder una encuesta diciendo que quieres votar por un candidato opositor pero si tú en paralelo decides que no vas votar porque no te gusta el proceso electoral o porque no estás de acuerdo en que la oposición haya participado en las elecciones regionales y te abstienes ese voto se queda en tu mente”, ratificó.

Y así continuó: “Entonces la verdad es que no importa si la mayoría de la población quiere cambio si no lo ejecuta, si no vota, si no puedes contar esas opiniones, el Gobernador que terminará ganando será el que pueda mostrar su fuerza”.

“Cuando los procesos de campaña son tan cortos y cuando se viene además de una frustración importante como la que ocurrió con la elección de la ANC es muy difícil hacer una proyección, ya que se producen cambios muy rápidos en la opinión pública (…) lo que nosotros podemos esperar es que ambas campañas se concentren en estos últimos días alrededor de la participación”, cerró.

