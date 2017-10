Liliana Hernández: La intención de voto va creciendo pese a Maduro y al CNE

Miguel Ángel Valladares / foto: Unión Radio / 3 oct 2017.- La coordinadora electoral de la MUD, Liliana Hernández, dijo este martes que la falta de respuesta en cuanto a la solicitud de sustituciones de candidaturas, así como anunciar que el diálogo va adelantado, son “estrategias” del presidente Maduro para desestimular el voto en las regionales.

“Lo que quiere Maduro es que la gente no salga a votar y eso lo piensa lograr a través del CNE con el tema de las sustituciones. Pero la comunidad internacional y los venezolanos sabemos qué pasa y a pesar de ello la intención de voto, aunque no es lo que quisiéramos, va creciendo por encima de los niveles tradicionales en elecciones regionales según dicen las encuestas”, afirmó la abogada en A Tiempo, por Unión Radio.

Según Hernández el decir que están adelantadas las negociaciones del diálogo también es una táctica para dividir. “No es cierto que haya un 90% de acuerdos porque ya la MUD ha dicho que se encontraba en una fase exploratoria que se interrumpió por no haber condiciones. Si fuese verdad lo que dice Maduro entonces también deberíamos creer que en Venezuela no hay crisis humanitaria y que no faltan medicinas”.

Y continuó: “Ahora la oposición se encuentra totalmente centrada en lograr una victoria en las regionales y eso conlleva a superar obstáculos como las sustituciones. Si ese CNE no las aprueba la gente solo debe tener claro que debe votar donde salga la cara del candidato”.

Hernández concluyó rechazando la teoría de que el día de las elecciones se pudiesen presentar problemas por saboteos de la oposición. “El gobierno viene asomando que podrían fallar servicios como la luz, el agua o la gasolina por nuestra culpa pero eso es falso, esos son servicios que depende de su administración”.

Etiquetas: elecciones | MUD | Venezuela