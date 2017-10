Liliana Hernández: El tarjetón del CNE es una “oferta engañosa”

Enrique Meléndez / especial ND / 9 oct 2017.- Liliana Hernández, coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha obligado a los partidos políticos a presentar una oferta engañosa al electorado al no sustituir del tarjetón electoral a los candidatos que renunciaron, de modo que a su juicio, esta va a crear una gran confusión.

La afirmación la hizo en un foro que organizó el pasado sábado la Fundación Espacio Abierto, que dirige Luis Manuel Esculpi.

Comenzó su intervención con el hecho de que esta campaña electoral para la MUD ha sido un poco complicada por una falla de comunicación en cuatro meses de lucha con pérdidas de vidas humanas, y lamentablemente no se pudo transmitir que esos cuatro meses no eran un 350 de la Constitución y tampoco era una hora cero, sino que tenían conclusiones distintas.

“Son las conclusiones que se dieron una vez electa la asamblea popular que preside Delcy Eloína, que por lo demás, ya van 50 países que no reconocen esa institución. Inmediatamente, hablamos de las regionales sin saber vender un éxito importante, porque el éxito no es sólo que Nicolás sale mañana o que esta es la hora cero, y no regresas para tu casa”, dijo.

Recalcó además que el éxito radica en la circunstancia de que en el mes de febrero nadie tenía que ver en el mundo con el problema nuestro y llegar al mes de agosto con una mirada de todos los países y con una posición distinta, con relación a lo que ocurría con la democracia en Venezuela, con el equilibrio de los poderes, con la institucionalidad, con la economía y sobre todo con la violación de derechos humanos.

“Arrancamos con esta campaña electoral y `la viuda` que venía del proceso del 30 julio no le dio chance de ir al velorio sino que a las 48 horas le dieron cambio de señas. Para las regionales -apuntó con el dedo- y la gente se quedó como en el aire sin saber qué estaba pasando y eso ha tenido un costo alto para nosotros. Además, que como es lógico en la MUD, que yo siento que hay una posición muy compacta con relación a que la salida debe ser democrática, electoral y constitucional, siempre hay

voces que no están de acuerdo”, sostuvo.

Hernández recordó que inician el proceso de las regionales con violaciones permanentes a la Ley de Procesos Electorales, que de inmediato postularon candidatos sin que se hubiera publicado el cronograma electoral y llamó la atención del hecho de que hay que imponer la verdad, no la del Consejo Nacional Electoral, sino la verdad legal, jurídica, que es la violación de las normas comenzando por la convocatoria a un proceso electoral, sin publicar el cronograma electoral.

“Nos dieron dos días para postular, después nos dieron un solo día para hacer modificaciones o sustituciones. Pasó ese proceso, culminó el evento de primarias nuestro el 10 de julio. Hubo problemas en dos estados, lo que yo llamo trompadas estatutarias. El resto de las regiones estaban tranquilas”, indicó.

Más adelante hizo ver que no obstante bastó que en esos dos estados se complicaran las cosas para sacar a relucir supuestamente el espíritu poco democrático de la oposición, cuando en el resto de los estados se admitieron los resultados de las primarias. Aquellos precandidatos que habían perdido decidieron renunciar, sólo que el CNE comenzó a ponerle trabas al asunto de las modificaciones y sustituciones en el tarjetón electoral, de modo que al día de hoy sólo hay dos estados que van sin ningún problema: Anzoátegui y Nueva Esparta.

“Allí, cuando usted vaya a votar en la última fila del tarjetón electoral, lo puede hacer por cualquiera y el voto va directo al candidato. El problema se nos va a presentar en el resto de los estados”, sostuvo.

Más adelante Hernández se preguntó cuál era el entorno electoral de la MUD. “Un entorno donde se violentó la norma que establece que tiene que publicarse el cronograma electoral inmediatamente que se convoque el proceso. Pero, previo a eso, aquí había una convocatoria que había que hacerse en 2016 y se está haciendo en 2017. Esta convocatoria tendría que haberse hecho con el consejo legislativo. El CNE no convoca a consejos legislativos sino sólo a gobernadores. Otra violación más de la

ley”.

Dijo que asimismo cuando ella hablaba de sólo dos días para el lapso de las postulaciones y con la información obtenida apenas 24 horas antes, estaba hablando de la violación de los lapsos que establece la ley para cada una de las fases del proceso, lo mismo que la circunstancia de haber desincorporado 17 mil electores del estado Táchira sin haber presentado el CNE la providencia, y en un momento en que ya no se podía modificar el Registro Electoral.

Que a esto se une el hecho de que hubo reducción de centros de votación, que implicó reubicaciones de los electores así como reducción de las mesas en cada uno de los centros. “Todas estas irregularidades han surgido en el proceso, ¿cuál ha sido la respuesta del CNE? No informar a los electores. Ellos creen que el daño se lo hacen a los partidos y el problema es que el CNE tiene una relación directa con el elector donde los partidos sólo somos un instrumento para postular si alguien no lo hace por iniciativa propia”.

En ese sentido adelantó que en la MUD “en el caso de esta elección, se está documentando un expediente de violación de derechos humanos, porque está impidiendo el desarrollo de los derechos políticos de los ciudadanos”.

La también exdiputada a la Asamblea Nacionacl le dedicó unos minutos al tema de la sustitución de candidatos en el boletón electoral, que el CNE se negó a hacerlo, por lo que concluyó que en estas elecciones no está presente sino “una oferta

engañosa” y puso como ejemplo el caso del estado Zulia, donde Eveling de Rosales aparece en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo todavía; cuando ella renunció para darle el apoyo a Guanipa. De modo que el elector que marque la tarjeta de UNT sin saberlo, estaría votando nulo.

“Esa es la violación que nosotros estamos viendo en este proceso. Qué es lo que nosotros decimos: a diferencia de procesos anteriores, nosotros no estamos sólo con la visión electoral interna. En este momento estas cosas tienen que elevarle el costo político al Gobierno. Porque estas son decisiones de la estrategia de Miraflores. Una era desmotivar a la gente, y esta, aunque no lo dicen abiertamente, es una estrategia de voto nulo. Esa es la inmoralidad de este proceso”.

En ese sentido Hernández llegó a la conclusión de que aquí se estaban violentando dos derechos. Por una parte el derecho al ciudadano a elegir con esta estrategia del voto nulo, luego el derecho al candidato a renunciar durante el desarrollo de proceso comicial al no desincorporarlo del boletón electoral.

Se planteó qué hacer en lo que queda de campaña electoral y lo primero que consideró fue el tema de motivar a la gente a votar, pero además enseñarla a votar para evitar que vote nulo, lo cual consideró muy complicado hacerlo a lo largo del territorio nacional y donde más de un electoral ignora esta situación propiciada por la estrategia del voto nulo.

“Lo otro que se requiere para que esa estructura electoral que está montada pueda garantizar el puntaje de la votación, es que haya una participación masiva. Yo creo en lo particular, que aquí se puede propiciar una gran protesta nacional. A los que les gusta la movilización esta es la gran oportunidad. Además, aquí no hay riesgo para quien la ejerce y tiene un sitio de convocatoria: el centro de votación”.

Agregó que hay que protestar este 15 de octubre pues, a su modo de ver, esto no es sólo la elección de un Gobernador, que eso es sólo una instancia, que lo importante es tomar en cuenta que al fin nos contamos en un proceso comicial teniendo presente que el Gobierno viene aplazando todas las elecciones que están previstas en la Constitución desde el año pasado, contrario a la tesis del abstencionista que cree que sentado en su casa, viendo televisión y no acudiendo a votar, protesta.

vaya al foro

Etiquetas: Liliana Hernández | regionales | Sustituciones