Carta a los abstencionistas

Hoy abstenerse es un error mucho peor que los delitos del régimen y los desaciertos de la oposición, las próximas elecciones no son un concurso de popularidad entre el gobierno y la Mud, es la voluntad del pueblo lo que se juega, la que se hará sentir y será decisiva. Creer que un fraude electoral podrá detener la decisión de cambiar al país es entonces creer que los venezolanos pasamos de ser una raza libertaria a eunucos domesticados.

El chavismo se encuentra en la peor condición de cualquier gobierno desde 1961, sin apoyo popular y aislado internacionalmente, debe afrontar las regionales sin efecto portavión, sin una figura nacional que los aglutine, con candidatos desprovistos de arraigo de pueblo, sin empatía, impuestos por una cúpula partidista rechazada como pocas en la historia.

El abstenerse para castigar a la oposición (me perdonan la franqueza soez) es una magnánima idiotez pues ocurre exactamente lo contrario, se premia al chavismo entregándole sin necesidad de fraude las gobernaciones, permitiéndole el control absoluto de esa determinante parte institucional del país ¡Que necedad!

Para quienes creen las regionales lavaría la cara del gobierno al promover e ir a un proceso electoral amañado están sumamente equivocados, después de la presunta ANC el gobierno se suicidó, evidenció su naturaleza tiránica ante el mundo. La comunidad internacional está a la espera del comportamiento de los venezolanos a ver “que tan civilizados somos” sí en verdad somos demócratas que comprendemos la importancia del voto, la entereza de seguir luchando en todos los escenarios o simplemente decidimos no votar, desechar la democracia y resignarnos al proyecto cubano.

¿Qué la oposición es aliada del gobierno? Quienes piensan así no han comprendido absolutamente nada en estos 18 años, esto no es un tema de políticos ni gobernantes, es un asunto ciudadano de remover la institucionalidad vigente del país y los próximos elegidos deben enfrentar a un nuevo venezolano exigente, que no acepte excusas a los fracasos de los gobernantes ¡Lo que está no sirve y debe ser sustituido carajo! sino aún no hemos asimilado esto merecemos continuar con esta Venezuela de vergüenza y sobrevivencia.

Debemos sacarnos de nuestra mentalidad la toxicidad ideológica que nos convierte en borregos electorales, las ideologías ¡Todas! solo buscan atornillar élites políticas al poder e incondicionalizar adeptos serviles. La única “ideología” útil al pueblo es la eficiencia y la transparencia de las gestiones públicas y eso se logra a través de ser solo venezolanos, sin etiquetas, premiando las buenas gestiones, castigando las malas provengan de donde provengan.

Sí usted cree que absteniéndose logra algo pues solo debilita su derecho a opinar, continúe haciendo sus colas por comida, medicinas y cada vez que lo asalten muérdase los labios. Sí usted va a votar sepa que no es para escoger nuevos gobernantes sino para cambiar al país y votar es solo el comienzo… desde ahora debe exigir, presionar.

@leandrotango

vaya al foro

Etiquetas: Leandro Rodríguez Linárez