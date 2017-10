Laidy Gómez: La esperanza de Vielma Mora son los votos nulos

Miguel Ángel Valladares / foto: Globovisión / 9 oct 2017.- La candidata a la gobernación de Táchira, Laidy Gómez, afirmó este lunes que la única oportunidad que tiene el actual mandatario regional de permanecer en el cargo es que la gente no vote.

“La esperanza de Vielma Mora son los votos nulos”, aseguró Gómez quien pertenece a Acción Democrática, única tarjeta que le contará votos válidos porque fue la tolda que la presentó a las primarias.

“Aunque exista la posibilidad de que exista abstención estoy segura que el pueblo tachirense le cobrará su ineficiencia. El hecho de que seamos los únicos en Venezuela que tengan que dormir en las estaciones de gasolina para echar combustible”, aseguró Gómez.

La diputada a la AN también denunció que Vielma Mora hace campaña persiguiendo. “Amenaza a la gente de que si no votan por él no les llegará más la bolsa de comida. También tiene una persecución contra el magisterio tachirense”.

“¿Serías capaz de debatir públicamente con Vielma Mora sobre estos señalamientos?” Preguntó Vladimir Villegas en Vladimir a la 1, por Globovisión.

“Claro que lo haría en cualquier terreno, pero Vielma Mora está haciendo una campaña sin salir a la calle porque le tiene miedo a la gente. Lo invitamos a debatir junto a los demás candidatos cuando las primarias y se escapó alegando pamplinadas”, respondió.

