Lacava: Ser sincero y genuino me ha dado resultado

Miguel Ángel Valladares / 9 oct 2017.- El candidato oficialista a la gobernación de Carabobo, Rafael Lacava, aseguró este lunes que su particular forma de hacer política le ha traído muchos problemas pero no piensa cambiar por una razón.

“Eso me ha dado resultados. Cuando eres genuino y sincero te puedes meter en problemas y yo los he tenido por mi sinceridad. Así soy y no pienso cambiar, me ha dado resultados y por eso estoy donde estoy. Me puedo equivocar pero siempre he dicho mi verdad”, dijo Lacava en A Tiempo, por Unión Radio.

Precisamente este lunes el candidato Lacava criticó que no le permitieron el paso a Globovisión, donde era invitado en Primera Página, por haber llegado en un burro, luego que en su anterior visita se viralizó un video señalando que un grupo de camionetas último modelo le pertenecían.

“Les dije que el burro era mi nueva flota de vehículos traída de Alemania y no me dejaron pasar”, afirmó Lacava entre risas.

El exalcalde de Puerto Cabello también agregó que se siente seguro de ser elegido gobernador por su gestión en esa población costera. “Esa ciudad tiene un antes y un después de mi llegada y todo el mundo lo dice. No solo los que me apoyan sino también los que me adversan. Recuperamos el autoestima de los porteños con nuestras inquebrantables ganas de trabajar”, cerró.

Etiquetas: Carabobo | elecciones | Gobernación | Rafael Lacava | Venezuela